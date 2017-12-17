Кушнир занял третье место на втором этапе КМ по фристайлу в Китае

Соревнования, как и на первом этапе, проходили в горнолыжном центре Secret Garden. Олимпийский чемпион 2014 года за свое выступление получил от судей оценку в 124,34 балла. Лучшим на втором этапе Кубка мира стал Цзя Цоньянь из Китая — 127,88 очка, на втором месте расположился его соотечественник Ци Гуанпу — 127,60 балла.

На первом этапе Кубка мира в Китае Антон Кушнир выступил менее удачно, став 27-м.

Занявший днем ранее второе место Максим Густик на этот раз расположился на 13-й позиции — 99,56 балла. Станислав Гладченко завершил выступление на десятом месте — 115,42 балла, Дмитрий Мазуркевич стал 15-м — 97,99, Артем Башлаков завершил борьбу на 17-м месте — 94,47, Денис Осипов — 18-й с 91,59 балла.

В соревнованиях среди женщин белоруски на втором этапе Кубка мира остались без наград. Победила Даниэль Скотт из Австралии — 100,11. Серебряная награда у Ксю Ментао из Китая — 87,42 очка. Третьей стала россиянка Кристина Спиридонова — 86,94 балла. Лучшая из белорусской команды — Анна Гуськова, занявшая 7-е место — 82,84 балла. Днем ранее, как сообщалось, она победила в Secret Garden. Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Алла Цупер завершила выступление на девятом месте — 80,95. Александра Романовская расположилась на 18-й строке итогового протокола — 62,05 балла.

В зачете Кубка мира среди женщин первое место после двух этапов занимает Ксю Ментао из Китая — 160 баллов. Белоруска Анна Гуськова занимает второе место — 136 очков. Также в десятке лучших Алла Цупер, которая расположилась на седьмом месте (65 очков), и Александра Романовская — 8-е место (63).

На втором этапе определились сильнейшие и в командных соревнованиях, где за Беларусь выступали Анна Гуськова, Максим Густик и Антон Кушнир. Белорусы заняли четвертое место.