СМИ: Легков склоняется к завершению карьеры

Источник: РИА "Новости"

Ранее МОК аннулировал его результаты на Играх-2014 в Сочи и, таким образом, спортсмен лишился серебра в эстафете и золота на дистанции 50 км. Также ему было пожизненно запрещено участвовать в Олимпиадах. С декабря 2016 по ноябрь 2017 года он был отстранен от официальных стартов в связи с антидопинговым расследованием. Легков подал апелляцию на отстранение в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Помимо него, аналогичное наказание постигло еще семерых лыжников России.

— Теперь все кончено, Александр больше не будет выступать, — заявил в интервью Aftonbladet один из сотрудников сборной России.

— Александр не уверен на 100 процентов, но склоняется к этому, — сказал тренер Легкова Маркус Крамер. — Вероятно, он закончит карьеру. Для него сейчас главное — защитить медали Сочи. Слушания в CAS — единственное, что имеет для него значение. Я очень расстроен. Александр долгие годы успешно выступал, выиграл много крупных турниров. Закончить карьеру таким образом… Очень печально.