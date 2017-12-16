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21:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Легков склоняется к завершению карьеры

Российский лыжник Александр Легков​ близок к завершению карьеры, утверждает Aftonbladet.

Источник: РИА "Новости"

Ранее МОК аннулировал его результаты на Играх-2014 в Сочи и, таким образом, спортсмен лишился серебра в эстафете и золота на дистанции 50 км. Также ему было пожизненно запрещено участвовать в Олимпиадах. С декабря 2016 по ноябрь 2017 года он был отстранен от официальных стартов в связи с антидопинговым расследованием. Легков подал апелляцию на отстранение в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Помимо него, аналогичное наказание постигло еще семерых лыжников России.

— Теперь все кончено, Александр больше не будет выступать, — заявил в интервью Aftonbladet один из сотрудников сборной России.

— Александр не уверен на 100 процентов, но склоняется к этому, — сказал тренер Легкова Маркус Крамер. — Вероятно, он закончит карьеру. Для него сейчас главное — защитить медали Сочи. Слушания в CAS — единственное, что имеет для него значение. Я очень расстроен. Александр долгие годы успешно выступал, выиграл много крупных турниров. Закончить карьеру таким образом… Очень печально.

Отметим, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что Легков считался «спецпроектом допинговой программы».

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