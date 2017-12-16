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12:55 (мск), источник: БЕЛТА

Густик занял второе место на этапе КМ по фристайлу в Китае

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский лыжный акробат Максим Густик занял второе место на первом этапе Кубка мира по фристайлу в Китае, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В суперфинале, куда белорус вышел со вторым результатом, он уступил только представителю хозяев трамплина горнолыжного центра в Secret Garden Цзя Цоньяню. Результат белоруса — 117,26 балла. Атлет из Китая удостоился от судей за свой прыжок оценки в 127,88 балла. Бронзовым призером первого этапа Кубка мира стал Льюис Ирвинг из Канады — 103,68 балла.

Другие белорусские лыжные акробаты в суперфинал, где разыгрывались награды, не попали. Станислав Гладченко занял восьмое место, Денис Осипов — десятое, Артем Башлаков показал 24-й результат, Дмитрий Мазуркевич — 26-й, Антон Кушнир завершил выступление на стадии квалификации на 27-й позиции итогового протокола.

Второй этап Кубка мира состоится 17 декабря также в горнолыжном центре Secret Garden. Основным стартом в сезоне для фристайлистов станут зимние Олимпийские игры. Турнир среди лыжных акробатов пройдет в Пхенчхане с 15 по 18 февраля 2018 года.

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