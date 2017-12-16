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11:22 (мск), источник: Р-Спорт

Гуськова победила в лыжной акробатике на этапе КМ

МОСКВА, 16 дек — Р-Спорт. Белорусская фристайлистка Анна Гуськова стала победительницей соревнований по лыжной акробатике на этапе Кубка мира в Пекине.

Источник: РИА "Новости"

В главном финале Гуськова получила 74,82 балла. Второе место заняла китаянка Сюй Мэнтао (71,55 очка). Тройку призеров замкнула американка Эшли Колдуэлл (68,04). Россиянка Александра Орлова (57,13) стала пятой.

В мужских соревнованиях первенствовал китаец Цзя Цзунян (127,88). Серебро досталось белорусу Максиму Густику (117,26). Бронза у канадца Льюиса Ирвинга (103,68). На пятой позиции россиянин Максим Буров (85,07).

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