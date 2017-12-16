Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Гуськова победила в лыжной акробатике на этапе КМ
МОСКВА, 16 дек —
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МОСКВА, 16 дек —
В главном финале Гуськова получила 74,82 балла. Второе место заняла китаянка Сюй Мэнтао (71,55 очка). Тройку призеров замкнула американка Эшли Колдуэлл (68,04). Россиянка Александра Орлова (57,13) стала пятой.
В мужских соревнованиях первенствовал китаец Цзя Цзунян (127,88). Серебро досталось белорусу Максиму Густику (117,26). Бронза у канадца Льюиса Ирвинга (103,68). На пятой позиции россиянин Максим Буров (85,07).