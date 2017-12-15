Россиянин Ридзик победил на этапе Кубка мира по фристайлу в ски-кроссе

Ридзик финишировал первым в финале, опередив француза Теренса Чикнаворяна на 0,5 секунды. Третье место занял другой француз Жан-Фредерик Шапюи (+0,29 секунды).

Ридзик впервые в карьере одержал победу на этапе Кубка мира. Ранее несколько раз он попадал на подиум этапов Кубка мира в ски-кроссе.