Россиянин Ридзик победил на этапе Кубка мира по фристайлу в ски-кроссе

Ридзик финишировал первым в финале, опередив француза Теренса Чикнаворяна на 0,5 секунды. Третье место занял другой француз Жан-Фредерик Шапюи (+0,29 секунды).
Россиянин Егор Коротков победил в утешительном финале, заняв в итоге пятое место.
В женских соревнованиях победу одержала швейцарка Фанни Смит, второй стала немка Хайди Захер, третьей — шведка Сандра Нэслунд. Россиянка Анастасия Чирцова заняла седьмое место.
Ридзик впервые в карьере одержал победу на этапе Кубка мира. Ранее несколько раз он попадал на подиум этапов Кубка мира в ски-кроссе.