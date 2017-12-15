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15:09 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Ридзик победил на этапе Кубка мира по фристайлу в ски-кроссе

ТАСС, 15 декабря. Россиянин Сергей Ридзик занял первое место на этапе Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс в Австрии.

Источник: РИА "Новости"

Ридзик финишировал первым в финале, опередив француза Теренса Чикнаворяна на 0,5 секунды. Третье место занял другой француз Жан-Фредерик Шапюи (+0,29 секунды).

Россиянин Егор Коротков победил в утешительном финале, заняв в итоге пятое место.

В женских соревнованиях победу одержала швейцарка Фанни Смит, второй стала немка Хайди Захер, третьей — шведка Сандра Нэслунд. Россиянка Анастасия Чирцова заняла седьмое место.

Ридзик впервые в карьере одержал победу на этапе Кубка мира. Ранее несколько раз он попадал на подиум этапов Кубка мира в ски-кроссе.

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