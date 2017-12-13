Крюков готов подать апелляцию в гражданский суд, если МОК его дисквалифицирует

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анфиса Чехова заменит Юлию Ковальчук в шоу про похудение
В Великобритании девочке поместили сердце в грудную клетку
Михаил Шац: «Я — папа-ждун, папа-пауза»
Что станет с жильем в 2018 году?
Стивен Тайлер открыл центр для женщин, переживших насилие
Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Вест Хэм Юнайтед0
Арсенал0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Манчестер Юнайтед1
Борнмут0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ливерпуль0
Вест Бромвич Альбион0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Тоттенхэм Хотспур1
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Суонси0
Манчестер Сити3
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Саутгемптон0
Лестер3
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед0
Эвертон1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Герта2
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бавария1
Кельн0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шальке-042
Аугсбург1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Байер1
Вердер0
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Даллас Старз
Футбол. Зарубежный
13.12
Хоффенхайм1
Штутгарт0
Хоккей. НХЛ
04:00
Детройт Ред Уингз
Бостон Брюинз
Хоккей. Европа
13.12
Канада4
Южная Корея2
Хоккей. Европа
13.12
Чехия3
Финляндия2
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
Все события
Собчак о передаче на Первом канале: «Я побывала в аду»
Невзоров: Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
«Реал» вышел в финал клубного чемпионата мира
Названы главные кандидаты на вылет из КХЛ
Ника Белоцерковская разводится с мужем
Звезда шоу «Орел и решка» выходит замуж
10 главных ошибок в питании за всю историю человечества
На лице американца выросли грибы
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
16В Москве открылся официальный магазин атрибутики ЧМ-2018
10«Зимнее» чемпионство «Баварии», Дерби Италии и другие события уик-энда
13 декабря, источник: Чемпионат.com

Крюков готов подать апелляцию в гражданский суд, если МОК его дисквалифицирует

Российский лыжник Никита Крюков прокомментировал информацию о том, что его дело будет рассмотрено 20 декабря комиссией МОК во главе с Денисом Освальдом.

Источник: РИА "Новости"

«Президент федерации лыжных гонок Вяльбе сообщила, что 20 декабря будет слушание у Освальда. Что я жду от этого слушания — такого же решения, которое вынесли по остальным нашим ребятам? На чудо уже надеяться не приходится. Кто уже ездил к Освальду, рассказывал, как там всё происходит, что тебе дают только последнее слово и далее зачитывают приговор. Сейчас эта тема уже приелась, и никого не удивляет, что называют всё новые и новые фамилии.

Когда мне сообщили о том, что меня ждут на заседании, конечно, я был немного шокирован. Но я не первый и, возможно, не последний, кто принял на себя такой удар. Надеюсь, юристы помогут и мы быстро подадим апелляцию в гражданский суд», — приводит слова Крюкова его официальный сайт.

 Гамула жестко прошёлся по МОК и предложил спортсменам объединиться
Тихонов: решение МОК — это вина Мутко на 99%, что сбежал Родченков
«Реал» вышел в финал клубного чемпионата мира
Названы главные кандидаты на вылет из КХЛ
IBU не собирается лишать Тюмень этапа Кубка мира по биатлону
СМИ: Роналду намерен покинуть «Реал» из-за слов Переса о Неймаре
Канада стартовала с победы на Кубке Первого канала по хоккею
Казанский «Зенит» одержал вторую победу на чемпионате мира
Российский пловец установил юниорский рекорд мира на ЧЕ
Новости
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Новыми ведущими «Орла и решки» стали Ревва и Лобода Артист и певица приняли участие в съемках нового сезона популярного тревел-шоу
Недвижимость
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
Туфли для вечеринки: где искать сияющие лодочки и атласные мюли Праздничная ночь — отличный повод примерить что-то новое для себя, а необычные, нарядные туфли — самый оптимальный вариант
Дети
Кирстен Данст беременна первенцем 35-летняя голливудская актриса ждет ребенка от жениха 29-летнего Джесси Племонса
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь