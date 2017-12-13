Крюков готов подать апелляцию в гражданский суд, если МОК его дисквалифицирует

«Президент федерации лыжных гонок Вяльбе сообщила, что 20 декабря будет слушание у Освальда. Что я жду от этого слушания — такого же решения, которое вынесли по остальным нашим ребятам? На чудо уже надеяться не приходится. Кто уже ездил к Освальду, рассказывал, как там всё происходит, что тебе дают только последнее слово и далее зачитывают приговор. Сейчас эта тема уже приелась, и никого не удивляет, что называют всё новые и новые фамилии.



Когда мне сообщили о том, что меня ждут на заседании, конечно, я был немного шокирован. Но я не первый и, возможно, не последний, кто принял на себя такой удар. Надеюсь, юристы помогут и мы быстро подадим апелляцию в гражданский суд», — приводит слова Крюкова его официальный сайт.