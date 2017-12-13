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20:55 (мск), источник: Р-Спорт

FIS: Более трети допинг-проб пришлось на долю россиян в ноябре

МОСКВА, 13 дек — Р-Спорт. Более трети всех допинг-проб, взятых в ноябре Международной федерацией лыжного спорта (FIS), сдали российские спортсмены, сообщается на официальном сайте FIS.

Согласно приведенной статистике, общее число допинг-тестов за указанный период составило 222, российские спортсмены были проверены 82 раза. На втором месте расположились норвежцы (21), по 20 тестов у австрийцев и немцев, 13 — у шведов, 11 — у американцев.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что с апреля по октябрь россияне, выступающие в зимних олимпийских видах спорта, сдали 1240 допинг-проб.

Кроме того, МОК также объявлял, что целевая группа, которая дает рекомендации по программе тестирования перед Олимпийскими играми 2018 года в Пхенчхане, уделит особое внимание российским спортсменам,

Исполком МОК 5 декабря принял решение о том, что российские спортсмены смогут выступить на Играх-2018, но под олимпийским флагом в статусе «спортсмены-олимпийцы из России» и при выполнении определенных условий. Во вторник олимпийское собрание поддержало намерение российских спортсменов принять условия МОК и ехать в Пхенчхан под олимпийским флагом.

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