FIS: Более трети допинг-проб пришлось на долю россиян в ноябре

Согласно приведенной статистике, общее число допинг-тестов за указанный период составило 222, российские спортсмены были проверены 82 раза. На втором месте расположились норвежцы (21), по 20 тестов у австрийцев и немцев, 13 — у шведов, 11 — у американцев.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что с апреля по октябрь россияне, выступающие в зимних олимпийских видах спорта, сдали 1240 допинг-проб.

Кроме того, МОК также объявлял, что целевая группа, которая дает рекомендации по программе тестирования перед Олимпийскими играми 2018 года в Пхенчхане, уделит особое внимание российским спортсменам,