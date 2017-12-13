FIS: Более трети допинг-проб пришлось на долю россиян в ноябре
МОСКВА, 13 дек —
МОСКВА, 13 дек —
Согласно приведенной статистике, общее число
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что с апреля по октябрь россияне, выступающие в зимних олимпийских видах спорта, сдали 1240
Кроме того, МОК также объявлял, что целевая группа, которая дает рекомендации по программе тестирования перед Олимпийскими играми 2018 года в Пхенчхане, уделит особое внимание российским спортсменам,
Исполком МОК 5 декабря принял решение о том, что российские спортсмены смогут выступить на Играх-2018, но под олимпийским флагом в статусе «спортсмены-олимпийцы из России» и при выполнении определенных условий. Во вторник олимпийское собрание поддержало намерение российских спортсменов принять условия МОК и ехать в Пхенчхан под олимпийским флагом.