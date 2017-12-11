Крянин: МОК работает по «дорожной карте», продолжая открывать дела против лыжников РФ

Президент ФЛГР Елена Вяльбе в понедельник сообщила, что лыжники Никита Крюков, Наталья Матвеева и Александр Бессмертных подозреваются в нарушении антидопинговых правил, их дела 20 декабря будут рассмотрены дисциплинарной комиссией МОК во главе с Денисом Освальдом. Ранее восемь российских лыжников уже были пожизненно отстранены от Олимпийских игр.

«Это фантомные подозрения, мы уверены, что ребята “чистые”, а верить огульно человеку, который много сказок придумывает, это совсем неправильно. Очень грустно, что так поступают с нашими спортсменами. У спортсмена век не такой длинный, а чтобы выйти на такой уровень, когда пытаешься завоевать медали, на это надо потратить полжизни. Быть не только одаренным, но еще и трудолюбивым», — подчеркнул специалист.