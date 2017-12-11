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15:39 (мск), источник: Р-Спорт

Крянин: МОК работает по «дорожной карте», продолжая открывать дела против лыжников РФ

МОСКВА, 11 дек — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин заявил агентству «Р-Спорт», что у него создается впечатление о наличии какой-то «дорожной карты», по которой продолжает работать Международный олимпийский комитет (МОК), открывая новые дела против российских лыжников.

Источник: РИА "Новости"

Президент ФЛГР Елена Вяльбе в понедельник сообщила, что лыжники Никита Крюков, Наталья Матвеева и Александр Бессмертных подозреваются в нарушении антидопинговых правил, их дела 20 декабря будут рассмотрены дисциплинарной комиссией МОК во главе с Денисом Освальдом. Ранее восемь российских лыжников уже были пожизненно отстранены от Олимпийских игр.

«Не знаю, как еще реагировать. Думаю, что это какой-то заказ, работают согласно “дорожной карте”, которую продолжают реализовывать по своему плану. Никакие аргументы не рассматриваются», — сказал Крянин по телефону.

«Это фантомные подозрения, мы уверены, что ребята “чистые”, а верить огульно человеку, который много сказок придумывает, это совсем неправильно. Очень грустно, что так поступают с нашими спортсменами. У спортсмена век не такой длинный, а чтобы выйти на такой уровень, когда пытаешься завоевать медали, на это надо потратить полжизни. Быть не только одаренным, но еще и трудолюбивым», — подчеркнул специалист.

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