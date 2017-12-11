Вяльбе: МОК рассмотрит дела лыжников Крюкова, Матвеевой и Бессмертных 20 декабря

«Ночью пришли документы. Комиссия Освальда рассмотрит дела еще трех лыжников — Крюкова, Матвеевой и Бессмертных. Слушания пройдут 20 декабря», — сказала Вяльбе.

Ранее восемь российских лыжников (Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова, Юлия Иванова, Анастасия Доценко и Юлия Чекалева) были признаны комиссией Освальда виновными в нарушении антидопинговых правил.

Все спортсмены пожизненно отстранены от участия в Играх, их результаты с Олимпиады в Сочи аннулированы, также они отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS).