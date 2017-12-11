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15:13 (мск), источник: Р-Спорт

Вяльбе: МОК рассмотрит дела лыжников Крюкова, Матвеевой и Бессмертных 20 декабря

МОСКВА, 11 дек — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Российские лыжники Никита Крюков, Наталья Матвеева и Александр Бессмертных подозреваются в нарушении антидопинговых правил, их дела 20 декабря будут рассмотрены комиссией МОК во главе с Денисом Освальдом, заявила агентству «Р-Спорт» глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Источник: РИА "Новости"

«Ночью пришли документы. Комиссия Освальда рассмотрит дела еще трех лыжников — Крюкова, Матвеевой и Бессмертных. Слушания пройдут 20 декабря», — сказала Вяльбе.

Ранее восемь российских лыжников (Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова, Юлия Иванова, Анастасия Доценко и Юлия Чекалева) были признаны комиссией Освальда виновными в нарушении антидопинговых правил.

Все спортсмены пожизненно отстранены от участия в Играх, их результаты с Олимпиады в Сочи аннулированы, также они отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS).

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