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20:00 (мск), источник: ТАСС

Российские прыгуны на лыжах с трамплина единогласно приняли решение выступить на ОИ-2018

МОСКВА, 10 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина единогласно выступила за участие в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее под нейтральным флагом. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

Ранее свое мнение по данному вопросу высказал ряд российских федераций по зимним видам спорта: горнолыжники, керлингисты, лыжники, саночники приняли решение выступать. В свою очередь, президиумы Федерации бобслея России и Федерации фристайла России рекомендовали спортсменам принять участие в Олимпиаде.

«Члены сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина провели собрание и единогласно проголосовали за участие в Олимпийских играх под нейтральным флагом. Думаю, что такого же мнения придерживаются и наши двоеборцы, просто они пока не могут собраться вместе, все находятся по своим домам. Более того, в пятницу президиум нашей федерации выступил за участие наших спортсменов в Играх-2018, мы огласили свою позицию Ассоциации зимних видов спорта», — заявил Дубровский.

«В нашем виде спорта мало политики, мы получили поддержку как от международной, так и от многих национальных федераций. Думаю, что выступление под нейтральным флагом наложит на наших спортсменов дополнительную ответственность», — добавил он.

Международный олимпийский комитет (МОК) 5 декабря приостановил членство Олимпийского комитета России, что не позволяет сборной РФ выступить на Играх-2018 под национальным флагом. МОК обвинил Россию в систематическом нарушении антидопинговых правил, в частности на зимних Играх 2014 года в Сочи. При этом МОК намерен соблюдать права чистых спортсменов. Атлеты, которые будут соответствовать предложенным критериям, могут выступить на Играх-2018 в статусе «олимпиец из России» под флагом с пятью разноцветными кольцами.

Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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