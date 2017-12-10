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18:42 (мск), источник: Sports.kz

Величко стал 19-м в масс-старте на этапе Кубка мира

В швейцарском Давосе на этапе Кубка мира завершился мужской масс-старт на 15 километров свободным стилем.

Первым финишировал француз Морис Монифика, второй и третий результаты — у россиян Сергея Устюгова и Александра Большунова.

Казахстанский лыжник Евгений Величко завершил гонку 19-м, Виталий Пухкало стал 37-м, Олжас Климин — 74-м, Константин Борцов — 92-м.

Лыжные гонки. Кубок мира. Давос (Швейцария)
Мужчины. 15 километров. Масс-старт. Свободный стиль

1. Морис Монифика (Франция) — 33:56.2.
2. Сергей Устюгов (Россия) — +4.0.
3. Александр Большунов (Россия) — +14.6

19. Евгений Величко (Казахстан) — +1:28.8
37. Виталий Пухкало (Казахстан) — +1:47.5
74. Олжас Климин (Казахстан) — +3:00.4
92. Константин Борцов (Казахстан) — +3:59.7.

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