Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Величко стал 19-м в масс-старте на этапе Кубка мира
В швейцарском Давосе на этапе Кубка мира завершился мужской
В швейцарском Давосе на этапе Кубка мира завершился мужской
Первым финишировал француз Морис Монифика, второй и третий результаты — у россиян Сергея Устюгова и Александра Большунова.
Казахстанский лыжник Евгений Величко завершил гонку 19-м, Виталий Пухкало стал 37-м, Олжас Климин — 74-м, Константин Борцов — 92-м.
Лыжные гонки. Кубок мира. Давос (Швейцария)
Мужчины. 15 километров.
1. Морис Монифика (Франция) — 33:56.2.
2. Сергей Устюгов (Россия) — +4.0.
3. Александр Большунов (Россия) — +14.6
19. Евгений Величко (Казахстан) — +1:28.8
37. Виталий Пухкало (Казахстан) — +1:47.5
74. Олжас Климин (Казахстан) — +3:00.4
92. Константин Борцов (Казахстан) — +3:59.7.