Российские летающие лыжники выступят на Олимпиаде-2018
Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России приняла решение допустить до участия в Олимпийских играх 2018 года российских спортсменов, передает RT.
Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России приняла решение допустить до участия в Олимпийских играх 2018 года российских спортсменов, передает RT.
Вопрос, который обсуждался в федерации, связан с тем, что атлетам из России разрешено выступать только под нейтральным флагом.
Отмечается, что в Президиуме Совета федерации сделали акцент на том, что российским спортсменам будет оказана любая поддержка, а также будет одобрено любое их решение относительно участия в Играх-2018.
5 декабря на заседании исполкома Международного олимпийского комитета было принято решение временно приостановить членство ОКР и отстранить сборную России от участия в Играх-2018. Чистые российские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях в качестве нейтральных атлетов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти России не будут препятствовать участию спортсменов в Олимпиаде в нейтральном статусе.