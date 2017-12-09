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21:59 (мск), источник: Газета.Ру

Российские летающие лыжники выступят на Олимпиаде-2018

Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России приняла решение допустить до участия в Олимпийских играх 2018 года российских спортсменов, передает RT.

Источник: РИА "Новости"

Вопрос, который обсуждался в федерации, связан с тем, что атлетам из России разрешено выступать только под нейтральным флагом.

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Отмечается, что в Президиуме Совета федерации сделали акцент на том, что российским спортсменам будет оказана любая поддержка, а также будет одобрено любое их решение относительно участия в Играх-2018.

5 декабря на заседании исполкома Международного олимпийского комитета было принято решение временно приостановить членство ОКР и отстранить сборную России от участия в Играх-2018. Чистые российские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях в качестве нейтральных атлетов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти России не будут препятствовать участию спортсменов в Олимпиаде в нейтральном статусе.

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