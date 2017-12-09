Казахстанцы стали призерами этапа Кубка мира по фристайлу-могулу
Первый этап Кубка мира по
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Первый этап Кубка мира по
В соревнованиях в олимпийской дисциплине «могул» среди мужчин второе место с результатом 85.11 баллов занял казахстанец Дмитрий Рейхерд, третье место с 84.44 баллами занял другой наш соотечественник Павел Колмаков. Таким образом, впервые в этом виде спорта двое казахстанцев оказались на подиуме этапа Кубка мира.
Лидером соревнований ожидаемо стал титулованный канадский спортсмен Майкл Кинберри с результатом 87.45 балла.
Интересно, что по итогам квалификации лидером был Рейхерд (83.79), Колмаков был пятым (79.73), а в финале-1 Рейхерд также лидировал (85.37), Колмаков подтянулся на третье место (82.47), а канадец был вторым в финале-1 (83.56).
Соревнования прошли при хорошей зимней погоде, температура воздуха на зимнем курорте Рука, расположенном на родине