Казахстанцы стали призерами этапа Кубка мира по фристайлу-могулу

В соревнованиях в олимпийской дисциплине «могул» среди мужчин второе место с результатом 85.11 баллов занял казахстанец Дмитрий Рейхерд, третье место с 84.44 баллами занял другой наш соотечественник Павел Колмаков. Таким образом, впервые в этом виде спорта двое казахстанцев оказались на подиуме этапа Кубка мира.

Лидером соревнований ожидаемо стал титулованный канадский спортсмен Майкл Кинберри с результатом 87.45 балла.



Интересно, что по итогам квалификации лидером был Рейхерд (83.79), Колмаков был пятым (79.73), а в финале-1 Рейхерд также лидировал (85.37), Колмаков подтянулся на третье место (82.47), а канадец был вторым в финале-1 (83.56).



Соревнования прошли при хорошей зимней погоде, температура воздуха на зимнем курорте Рука, расположенном на родине Санта-Клауса, на момент соревнований составила ?7 градусов.