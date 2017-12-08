Вяльбе: Российские лыжники проголосовали за участие в Олимпийских играх

Международный олимпийский комитет (МОК) 5 декабря принял решение дисквалифицировать Олимпийский комитет России (ОКР), что не позволяет сборной России выступить на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане под национальным флагом. При этом МОК намерен соблюдать права чистых спортсменов: атлеты, которые будут соответствовать предложенным критериям, выступят на Играх в статусе «Олимпиец из России».
«Все, кто находится сейчас на этапе Кубка мира в Давосе, проголосовали за участие в Олимпийских играх», — сказала Вяльбе.
На этапе, который пройдет в Давосе с 9 по 10 декабря, выступят Юлия Белорукова, Лидия Дуркина, Наталья Матвеева, Алиса Жамбалова, Мария Истомина, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Анастасия Седова, Елена Соболева. В состав мужской команды вошли Александр Большунов, Алексей Виценко, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Денис Спицов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Александр Панжинский, Глеб Ретивых.