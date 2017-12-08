Вяльбе: Российские лыжники проголосовали за участие в Олимпийских играх

Источник: РИА "Новости"

Международный олимпийский комитет (МОК) 5 декабря принял решение дисквалифицировать Олимпийский комитет России (ОКР), что не позволяет сборной России выступить на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане под национальным флагом. При этом МОК намерен соблюдать права чистых спортсменов: атлеты, которые будут соответствовать предложенным критериям, выступят на Играх в статусе «Олимпиец из России».

«Все, кто находится сейчас на этапе Кубка мира в Давосе, проголосовали за участие в Олимпийских играх», — сказала Вяльбе.