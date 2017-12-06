Крюков: Спортсмены РФ должны сами принять решение об участии в ОИ в нейтральном статусе

«За пару дней до решения уже ходили слухи, что допустят под нейтральным флагом, но все тонкости стали явными только сегодня. С ребятами из сборной еще не виделся, это еще не обсуждали. Нейтральный флаг — это унижение для страны. Мое мнение таково, чтобы каждый спортсмен сам для себя принял решение, ведь я — уже состоявшийся спортсмен, а есть ребята, которые только выросли и еще даже не видели Игр, не участвовали вживую на Олимпийских играх», — заявил Крюков.