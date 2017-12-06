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00:59 (мск), источник: ТАСС

Крюков: Спортсмены РФ должны сами принять решение об участии в ОИ в нейтральном статусе

МОСКВА, 5 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Каждый российский спортсмен должен самостоятельно принять решение насчет участия в Олимпийских играх 2018 года в нейтральном статусе. Об этом ТАСС заявил олимпийский чемпион 2010 года в лыжных гонках, трехкратный чемпион мира Никита Крюков.

Источник: ИТАР-ТАСС

Во вторник исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение временно приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации и отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года. Чистые российские спортсмены смогут принять участие в Играх в нейтральном статусе.

«За пару дней до решения уже ходили слухи, что допустят под нейтральным флагом, но все тонкости стали явными только сегодня. С ребятами из сборной еще не виделся, это еще не обсуждали. Нейтральный флаг — это унижение для страны. Мое мнение таково, чтобы каждый спортсмен сам для себя принял решение, ведь я — уже состоявшийся спортсмен, а есть ребята, которые только выросли и еще даже не видели Игр, не участвовали вживую на Олимпийских играх», — заявил Крюков.

Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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