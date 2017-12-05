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20:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Григорий Родченков: Легков был спецпроектом допинговой программы

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подчеркнул, что лыжник Александр Легков знал о подмене его проб на Олимпиаде в Сочи и считался «спецпроектом» допинговой программы.

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фотографии
22
фотографии

По словам Родченкова, они обсуждали подмену проб Легкова с Ириной Родионовой, которая отвечала за распределение допинговых препаратов.

— Родионова сказала, что считает Легкова своим спецпроектом, — цитирует VG Родченкова. — Она сказала, что хочет позаботиться Легкове и защитить его после Игр в Сочи. Она сказала Нагорных, что Легков хорошо реагирует на допинг-коктейль, что его показатели улучшаются.

Родченков рассказал, что Легков сдал несколько чистых образцов мочи летом 2013 года, чтобы использовать их на Олимпиаде в Сочи.

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— Мы получили мочу в лабораторию, пронализировали ее и подтвердили, что она чистая, — продолжил Родченков. — Мы вернули его Родионовой, чтобы сохранить. Когда Родионова принесла тесты, мы поговорили об инструкциях Легкову и его команде. Из этих разговоров я понял: Легков знал, что сдает образцы мочи для подмены.

23 февраля 2014 года я подменил анализы Легкова на Олимпиаде. Я помню это, потому что в тот же вечер была церемония закрытия. Мы с коллегами Блохиным, Кудрявцевым и Чижовым пошутили, что это была церемония закрытия и для нашей подмены образцов. В ту ночь мы провели последнюю подмену и защитили Легкова.

Также информатор ВАДА рассказал, что проба Легкова 2 апреля 2014 года, взятая на чемпионате России, была положительной на будесонид.

По итогам перепроверки допинг-проб Легков лишился золота в беге на 50 км и серебра в мужской эстафете.

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