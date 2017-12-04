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14:54 (мск), источник: ТАСС

Отстраненная лыжница Доценко продолжит тренировки в индивидуальном режиме

МОСКВА, 4 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российская лыжница Анастасия Доценко, отстраненная от участия в международных соревнованиях, продолжит поддерживать форму с помощью индивидуальных тренировок. Об этом она заявила ТАСС.

1 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх Доценко и Юлию Чекалеву, а также аннулировал их результаты с Игр-2014. Аналогичным наказаниям ранее подверглись еще шесть членов сборной России по лыжным гонкам — Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова. Позднее Международная федерация лыжного спорта (FIS) временно отстранила перечисленных спортсменов от соревнований под своей эгидой.

«Я надеюсь на справедливость и на адвокатов, которые занимаются этим делом. Сезон только начался, и как бы ни было тяжело, нужно продолжать работать дальше. В сборной находиться пока запретили, буду готовиться самостоятельно, в ближайшее время буду делать это в России», — сказала Доценко.

«Пока в душе пустота, и нет ни моральных, ни физических сил выйти на тренировку. Смотреть на то, как проходят соревнования без нашего участия, тяжело. Мотивация моя находится в моей маленькой дочери, ради которой я все это и начинала», — добавила она.

На Олимпиаде-2014 в Сочи Доценко стала 22-й в спринте и шестой в командном спринте.

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