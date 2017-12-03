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16:02 (мск), источник: Prosports.kz

Казахстанский лыжник завоевал бронзу в Италии

Евгений Величко — в тройке лучших турнира в Санта-Катерина.

Источник: Prosports.kz

Член Национальной сборной Казахстана по лыжным гонкам Евгений Величко завоевал бронзовую медаль в соревнованиях в итальянском городе Санта-Катерина.

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Забег под эгидой Международной лыжной Федерации в мужской группе проходил на дистанции в 15 км свободным стилем.

В старте приняли участие 95 спортсменов из Италии, Франции, Германии, России и других стран. По итогам сложного забега, Евгений уступил менее минуты россиянину Денису Спицову и всего 14 секунд Сергею Далидовичу из Беларуси.

— Эта гонка была сложной, все соперники имеют высокий уровень подготовки и большой опыт выступлений в соревнованиях международного класса. Сейчас мы все стараемся выложиться на максимум. Есть определенный уровень ответственности, наш тренер Владимир Борцов ставит перед своими спортсменами высокую планку, он — перфекционист, и мы, благодаря ему, всегда стремимся показывать лучшие результаты. Сегодня мне до серебра не хватило нескольких секунд. В дальнейшем я приложу максимум усилий, чтобы показать еще более высокие результаты, — поделился впечатлениями Евгений.

Напомним, на сегодняшний день национальная сборная команда по лыжным гонкам находится в западной Европе, где казахстанские спортсмены принимают участие в FIS-стартах (Италия, Санта-Катерина) и в соревнованиях Второго Этапа Кубка мира (Норвегия, Лиллехаммер). Успешные выступления в проходящих гонках определят состав участников от Казахстана в зимней Олимпиады в Корее.

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