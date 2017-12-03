Шведская лыжница Калла победила в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

В скиатлоне должна была принимать участие россиянка Юлия Чекалева, но Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение временно отстранить спортсменку от соревнований. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил Чекалеву от участия в Олимпийских играх, а также аннулировал ее результаты с Игр-2014. Аналогичным наказаниям подверглись Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова, Анастасия Доценко и Юлия Иванова, FIS также временно отстранила этих спортсменов от соревнований под своей эгидой.