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13:33 (мск), источник: ТАСС

Шведская лыжница Калла победила в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

ТАСС, 3 декабря. Шведка Шарлотт Калла одержала победу в скиатлоне (7,5 км классическим стилем + 7,5 км свободным стилем) на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в норвежском Лиллехаммере.

Победительница финишировала со временем 42 минуты 24,7 секунды. Второй стала Хейди Венг из Норвегии (отставание 19,7 секунды). Третье место заняла еще одна норвежка Рагниль Хага (+43,6).

Россиянка Наталья Непряева стала девятой, отстав от победительницы на 1 минуту 27,8 секунды. Анастасия Седова заняла 11-е место (+1.36,7), Анна Нечаевская пришла к финишу 24-й (+3.00,5), Алиса Жамбалова финишировала 34-й (+4.43,4).

В скиатлоне должна была принимать участие россиянка Юлия Чекалева, но Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение временно отстранить спортсменку от соревнований. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил Чекалеву от участия в Олимпийских играх, а также аннулировал ее результаты с Игр-2014. Аналогичным наказаниям подверглись Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова, Анастасия Доценко и Юлия Иванова, FIS также временно отстранила этих спортсменов от соревнований под своей эгидой.

Следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет 9—10 декабря в швейцарском Давосе.

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