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17:32 (мск), источник: Советский спорт

Устюгов и Большунов устроили охоту на Клэбо

На 2-м этапе лыжного Кубка мира классический спринт опять выиграл молодой норвежец Йоханнес Клэбо.

Источник: Советский спорт

Но второе и третье места заняли россияне — Сергей Устюгов и Александр Большунов.

КЛЭБО — НОВЫЙ КОРОЛЬ?

Неделю назад в финской Руке 21-летний Клэбо поразил мир, финишировав первым во всех трех гонках — и, соответственно, в комплексно-общем зачете стартового этапа, представлявшего собой миниатюрный вариант «Тур де Ски». В прошлом сезоне юный норвежец тоже наделал шуму своим дебютом, с ходу взяв малый Хрустальный глобус в спринте. Но доминировать среди спринтеров (причем, в основном в «классике») — это одно, а громить всех скопом, включая признанных дистанционщиков, — совсем другое. Рыжий парень заставил всерьез говорить о себе, как о новом Короле лыж…

А ведь в начале этого года то же самое сделал наш Сергей Устюгов, ставший чемпионом «Тур де Ски» и затем главным героем чемпионата мира (пять медалей, включая два золота). Правда, в ноябрьской Руке россиянин был не похож на себя — даже не прошел квалификацию в спринте. Зато там хорош был Александр Большунов, которому, в отличие от Клэбо, 21 год еще не исполнился — это произойдет 31 декабря. Наш молодой лыжник занял третье место по сумме трех дистанций в Финляндии, проиграв на финише заключительной гонки преследования несколько десятых Клэбо и еще одному «великому и ужасному из Норвегии» — Мартину-Йонсруду Сундбю.

И все же в тот уик-энд Клэбо затмил всех напрочь. Глядя, как он гигантскими прыжками не катится, а просто забегает в гору, оставляя всех конкурентов далеко позади, поневоле захотелось отдать скандинавскому вундеркинду олимпийское золото заранее. Тем более, что в Пхенчхане личный спринт тоже будет его коронным, классическим…

УСТЮГОВ: НЕ СПЕШИТЕ

К счастью, у Устюгова было свое мнение на сей счет. Поднабрав форму ко второму этапу и изрядно разозлившись — полагаю, не только на Клэбо, но и на чиновников МОК и FIS (последние то отказывались отстранить от КМ наших спортсменов вслед за комиссией Освальда, то, наоборот, передумывали и послушно брали под козырек), лидер сборной России решил во что бы то ни стало дать бой норвежцам в их родном Лиллехаммере. И не только решил, но и дал. Вместе с Большуновым.

Клэбо опять выиграл квалификацию с громадным отрывом больше четырех секунд. Но не от кого-нибудь, а от Большунова. Устюгов же спокойно прошел в плей-офф с 12-м временем, заявился в один четвертьфинал с «новым королем» — и с самого старта там на него как следует «наехал». Эй, парень, ты любишь убегать от всех сразу? А вот попробуй-ка убежать от меня! Что, не нравится вторым ехать? Ничего, привыкай, мальчишка, привыкай.

Битва получилась великолепная. В ¼ Клэбо на финишной прямой все-таки опередил Устюгова (все остальные, включая итальянскую звезду Федерико Пеллегрино, безнадежно отстали). Зато в полуфинале уже Сергей серией мощнейших толчков оставил дерзкого скандинава позади на метр-другой.

И вот — финал. С тремя норвежцами — но и с Большуновым.

ЖУТКАЯ ДРАКА В ФИНАЛЕ

Норвежец, как выяснилось очень быстро, в финале оказался один. А вот русских там было — вполне себе двое. Славная охота!

Устюгов начал сдержанно, последним. Зато Большунов растолкался вровень с Клэбо и шел с ним бок о бок — пока сзади не подъехал и не вырвался в лидеры титулованный партнер. Они взяли норвежца в «клещи» — и втроем (остальных уже и близко не было видать) поехали на стадион. Разыгрывать медали.

Надо отдать должное Клэбо: перед последним поворотом он умудрился совершить золотой рывок и выскочить на финишную прямую с приличным запасом. А Устюгов очень некстати замешкался — и исход финала был предрешен. Жертва, увы, ускользнула от охотников. Но при этом она (то есть, он) явно почувствовала: такой «прогулки», как в Руке, в Пхенчхане не будет. Особенно если туда допустят лыжников из России.

Когда рассеялся дым после этой драки и слегка поостыли эмоции, стало очевидно: это была действительно реальная репетиция олимпийского спринта. И знаете, что самое интересное? Сейчас объясню.

Дело в том, что если у Клэбо коронный стиль — «классика», то у Устюгова — это «конек». Которым Большунов, кстати, тоже бегает прекрасно. И помимо лично-классического спринта на Олимпиаде будет еще и другой, командно-коньковый. Вот и делайте выводы.

Остается добавить, что вторым в общем зачете лыжного Кубка мира сейчас идет Александр Большунов. А в воскресенье — скиатлон. Очень интересная гонка обоими стилями сразу.

Лыжи

Кубок мира

2-й этап. Лиллехаммер (Норвегия)

Спринт. Классический стиль

Мужчины. Финал

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) — 3.33,88.

2. Сергей Устюгов (Россия) — отставание 0,83.

3. Александр Большунов (Россия) — 1,29.

Алексей Виценко (Россия), Федерико Пеллегрино (Италия) выбыли в ¼ финала. Никита Крюков, Александр Панжинский, Глеб Ретивых, Александр Бессмертных (все — Россия), Петтер Нортуг, Финн-Хаген Крог (оба — Норвегия) не прошли квалификацию.

Женщины. Финал

1. Майкен Фалла (Норвегия) — 3.19,89.

2. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 2,07.

3. Сэйди Бьорнсен (США) — 5,01.

4. Ингвильд Остберг (Норвегия) — 5,28.

5. Стина Нильссон (Швеция) — 6,09.

Наталья Непряева (Россия) выбыла в ½ финала, Юлия Белорукова, Наталья Матвеева (обе — Россия), Марит Бьорген (Норвегия) — в ¼ финала, Елена Соболева, Алиса Замбалова (обе — Россия) не прошли квалификацию.

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