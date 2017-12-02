Устюгов и Большунов устроили охоту на Клэбо
На 2-м этапе лыжного Кубка мира классический спринт опять выиграл молодой норвежец Йоханнес Клэбо.
На 2-м этапе лыжного Кубка мира классический спринт опять выиграл молодой норвежец Йоханнес Клэбо.
Но второе и третье места заняли россияне — Сергей Устюгов и Александр Большунов.
КЛЭБО — НОВЫЙ КОРОЛЬ?
Неделю назад в финской Руке 21-летний Клэбо поразил мир, финишировав первым во всех трех гонках — и, соответственно, в
А ведь в начале этого года то же самое сделал наш Сергей Устюгов, ставший чемпионом «Тур де Ски» и затем главным героем чемпионата мира (пять медалей, включая два золота). Правда, в ноябрьской Руке россиянин был не похож на себя — даже не прошел квалификацию в спринте. Зато там хорош был Александр Большунов, которому, в отличие от Клэбо, 21 год еще не исполнился — это произойдет 31 декабря. Наш молодой лыжник занял третье место по сумме трех дистанций в Финляндии, проиграв на финише заключительной гонки преследования несколько десятых Клэбо и еще одному «великому и ужасному из Норвегии» —
И все же в тот
УСТЮГОВ: НЕ СПЕШИТЕ
К счастью, у Устюгова было свое мнение на сей счет. Поднабрав форму ко второму этапу и изрядно разозлившись — полагаю, не только на Клэбо, но и на чиновников МОК и FIS (последние то отказывались отстранить от КМ наших спортсменов вслед за комиссией Освальда, то, наоборот, передумывали и послушно брали под козырек), лидер сборной России решил во что бы то ни стало дать бой норвежцам в их родном Лиллехаммере. И не только решил, но и дал. Вместе с Большуновым.
Клэбо опять выиграл квалификацию с громадным отрывом больше четырех секунд. Но не от
Битва получилась великолепная. В ¼ Клэбо на финишной прямой
И вот — финал. С тремя норвежцами — но и с Большуновым.
ЖУТКАЯ ДРАКА В ФИНАЛЕ
Норвежец, как выяснилось очень быстро, в финале оказался один. А вот русских там было — вполне себе двое. Славная охота!
Устюгов начал сдержанно, последним. Зато Большунов растолкался вровень с Клэбо и шел с ним бок о бок — пока сзади не подъехал и не вырвался в лидеры титулованный партнер. Они взяли норвежца в «клещи» — и втроем (остальных уже и близко не было видать) поехали на стадион. Разыгрывать медали.
Надо отдать должное Клэбо: перед последним поворотом он умудрился совершить золотой рывок и выскочить на финишную прямую с приличным запасом. А Устюгов очень некстати замешкался — и исход финала был предрешен. Жертва, увы, ускользнула от охотников. Но при этом она (то есть, он) явно почувствовала: такой «прогулки», как в Руке, в Пхенчхане не будет. Особенно если туда допустят лыжников из России.
Когда рассеялся дым после этой драки и слегка поостыли эмоции, стало очевидно: это была действительно реальная репетиция олимпийского спринта. И знаете, что самое интересное? Сейчас объясню.
Дело в том, что если у Клэбо коронный стиль — «классика», то у Устюгова — это «конек». Которым Большунов, кстати, тоже бегает прекрасно. И помимо
Остается добавить, что вторым в общем зачете лыжного Кубка мира сейчас идет Александр Большунов. А в воскресенье — скиатлон. Очень интересная гонка обоими стилями сразу.
Лыжи
Кубок мира
2-й этап. Лиллехаммер (Норвегия)
Спринт. Классический стиль
Мужчины. Финал
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) — 3.33,88.
2. Сергей Устюгов (Россия) — отставание 0,83.
3. Александр Большунов (Россия) — 1,29.
Алексей Виценко (Россия), Федерико Пеллегрино (Италия) выбыли в ¼ финала. Никита Крюков, Александр Панжинский, Глеб Ретивых, Александр Бессмертных (все — Россия), Петтер Нортуг,
Женщины. Финал
1. Майкен Фалла (Норвегия) — 3.19,89.
2. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 2,07.
3. Сэйди Бьорнсен (США) — 5,01.
4. Ингвильд Остберг (Норвегия) — 5,28.
5. Стина Нильссон (Швеция) — 6,09.
Наталья Непряева (Россия) выбыла в ½ финала, Юлия Белорукова, Наталья Матвеева (обе — Россия), Марит Бьорген (Норвегия) — в ¼ финала, Елена Соболева, Алиса Замбалова (обе — Россия) не прошли квалификацию.