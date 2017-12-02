Лыжник Устюгов стал вторым в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии

В женском спринте победу одержала норвежка Майкен Касперсен Фалла (3.19,98). Второй стала Криста Пярмякоски (3.22,05) из Финляндии, третьей — американка Сади Бьорнсен (3.24,99). Российская лыжница Наталья Непряева не смогла пройти в финал, заняв шестое место в полуфинальной гонке. Ее соотечественница Юлия Белорукова выбыла на стадии четвертьфинала.

В спринте должны были принять участие россиянки Анастасия Доценко и Евгения Шаповалова, но Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение временно отстранить спортсменок от участия в соревнованиях. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил Доценко и Шаповалову от участия в Олимпийских играх, а также аннулировал их результаты с Игр-2014. Аналогичным наказаниям подверглись Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин и Юлия Иванова, FIS также временно отстранила этих спортсменов от соревнований под своей эгидой.