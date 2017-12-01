FIS временно отстранила российских лыжниц Чекалеву и Доценко от соревнований

1 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх Чекалеву и Доценко, а также аннулировал их результаты с Игр-2014. Аналогичным наказаниям ранее подверглись еще шесть членов сборной России — Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова. В четверг FIS также временно отстранила шестерых спортсменов от соревнований под своей эгидой.
«Антидопинговая комиссия FIS временно отстраняет Чекалеву и Доценко, следуя решению МОК», — говорится в заявлении.
В ноябре МОК отстранил от участия в Олимпийских играх 22 российских спортсмена и аннулировал их результаты на Играх-2014 в Сочи в связи с подозрениями в допинговых нарушениях. 5 декабря исполком МОК примет решение по вопросу участия сборной России в зимней Олимпиаде 2018 года.