Легкова снова лишили права выступать

Источник: Спорт-Экспресс

Антидопинговая комиссия Международной лыжной федерации (FIS) временно отстранила от участия во всех соревнованиях Александра Легкова, Евгения Белова, Юлию Иванову, Евгению Шаповалову, Алексея Петухова и Максима Вылегжанина.

Президент FIS и член исполкома МОК Джанфранко Каспер решил не идти наперекор комиссии Освальда, запретив шести российским лыжникам, наказанным по «сочинскому делу», стартовать в гонках Кубка мира. Новая дисквалификация грянула как гром среди ясного неба, ведь ранее лыжная федерация обещала не устраивать никаких репрессий до получения из МОК мотивировочной части решения по шести обвиняемым россиянам. На данный момент опубликован только полный вердикт, касающийся Александра Легкова. Однако FIS после трехдневного изучения этого 50-страничного текста вдруг решила, что виноват не только Легков, но и остальные пять лыжников.

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СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ЗАГОВОР.

«Несмотря на наличие определенных отдельных элементов, связанных с доказательствами нарушения антидопинговых правил каждым из шести спортсменов, антидопинговая служба FIS установила, что все они участвовали в систематическом заговоре и извлекали выгоду из запрещенных манипуляций, — гласит заявление FIS. — Таким образом, FIS пришла к выводу, что ко всем этим спортсменам необходимо применить одинаковые меры наказания. В интересах честной спортивной борьбы в Кубке мира и других соревнованиях, проводимых под эгидой федерации, принято решение временно отстранить перечисленных спортсменов. В дальнейшем комитет FIS будет действовать в соответствии с процедурами, предусмотренными антидопинговыми правилами, предоставляя спортсменам право на персональные слушания перед принятием окончательного решения».

Таким образом ситуация откатилась к тому состоянию, в котором находилась с 23 декабря прошлого года по 31 октября года нынешнего. Российская шестерка не дисквалифицирована окончательно, но выступать не имеет права. За то время, пока отстранение было снято, Белов, Вылегжанин, Петухов и Шаповалова успели выступить на первом этапе Кубка мира в финской Руки и попали в заявку на второй этап в норвежском Лиллехаммере. А обиднее всего должно быть Легкову, который из-за своего тяжелого морального состояния отказался от старта в Руке, и планировал вернуться в строй на третьем этапе в швейцарском Давосе.

ДРУГОГО ВЫХОДА НЕТ.

Накануне адвокат Легкова и Белова Кристоф Вишеманн уверял «СЭ», что скоропалительного решения по новому отлучению от стартов не будет. «Федерация не собирается накладывать временное отстранение до тех пор, пока не появится каких-то новых доказательств по сравнению с теми, которые имелись в мае. Таковых не появилось — ни в ходе слушаний, ни в мотивировочной части решения МОК, — говорил Вишеманн. — Поэтому у меня нет оснований думать, что FIS изменит свое решение десятидневной давности, согласно которому спортсмены могут выступать».

Президент федерации лыжный гонок России Елена Вяльбе также назвала новый поворот в «допинговом деле» абсолютно неожиданным и сообщила, что спортсмены в первую очередь собираются оспаривать в Спортивном арбитражном судей вердикт МОК, а не FIS. «Если мы по всем пунктам пойдем в CAS, то решения будем ждать несколько лет, а то и больше. Поэтому сначала надо пойти в CAS по поводу решения МОК. Другого выхода я не вижу», — отметила Вяльбе в интервью «СЭ».

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ЛБОМ О СТЕНУ.

Легков апелляцию в CAS уже подал, но остальные пока не имеют такой возможности — сроки публикации мотивировочной части по их делам неизвестны. Как неизвестен и срок вынесения окончательного решения в FIS, хотя логика подсказывает, что наши лыжники не могут находиться во временном отстранении вечно. В отличие от МОК, который пожизненно отстранил от Игр нашу шестерку, FIS не может дисквалифицировать россиян больше, чем на четыре года, а 11 месяцев из этого срока уже прошли.

Впрочем, все эти прикидки — слабое утешение. Надежда на CAS не так уж велика — наши спортсмены, обвиненные в соучастии в подмене проб, пока словно бьются лбом о бетонную стену, пытаясь доказать свою непричастность к этим призрачным преступлениям. А дело в гражданских судах грозит затянуться на годы.

А тот факт, что глава FIS Джанфранко Каспер будет одним из тех, кто 5 декабря будет решать в исполкоме судьбу поездки на Олимпиаду в Пхенчхан всей сборной России, навевает на грустные мысли. Единственной международной федерацией, не отстранившей спортсменов после вердикта МОК, пока остается Международный союз конькобежцев. Но, скорее всего, и он продержится недолго…