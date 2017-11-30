Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию
Что такое осознанные сновидения, и помогут ли они жить лучше
Суд разъяснил, как можно пользоваться чужим участком без проблем
«Никогда не давайте полную предоплату!», или Как пережить ремонт
Кремль дал обещание в связи с решением МОК
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо6
Сибирь4
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь2
Адмирал1
Биатлон. Биатлон
19:15
Эстерсунд (Швеция)
Индивидуальная гонка (М)
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив3
Югра1
Хоккей. КХЛ
18:00
ЛадаБ3
Динамо Р2
Хоккей. НХЛ
1.12
Вашингтон Кэпиталз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор1
Торпедо НН2
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг3
Спартак2
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист5
Северсталь0
Хоккей. НХЛ
1.12
Детройт Ред Уингз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
1.12
Нэшвилл Предаторз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
1.12
Миннесота Уайлд
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
1.12
Чикаго Блэкхокс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
1.12
Калгари Флэймз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
1.12
Эдмонтон Ойлерз
Торонто Мэйпл Ливз
Все события
СМИ: Крымские порты идут ко дну — депутат парламента Крыма
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
FIS: Шесть лыжников РФ участвовали в «манипуляциях с пробами»
Он терпел и нам велел. Как стартовали биатлонисты РФ на КМ
Российскую ведущую жеребьевки ЧМ-2018 попросили быть скромнее
Екатерина Варнава изменилась до неузнаваемости (фото)
Индиец съел шесть килограммов металла
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
8«Зенит» победил «Вардар» в Лиге Европы
23«Спартак» испортил юбилей «Зениту»
22:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Легкова снова лишили права выступать

FIS временно отстранила от участия во всех соревнованиях шестерых «сочинцев».

Источник: Спорт-Экспресс

Антидопинговая комиссия Международной лыжной федерации (FIS) временно отстранила от участия во всех соревнованиях Александра Легкова, Евгения Белова, Юлию Иванову, Евгению Шаповалову, Алексея Петухова и Максима Вылегжанина.

Президент FIS и член исполкома МОК Джанфранко Каспер решил не идти наперекор комиссии Освальда, запретив шести российским лыжникам, наказанным по «сочинскому делу», стартовать в гонках Кубка мира. Новая дисквалификация грянула как гром среди ясного неба, ведь ранее лыжная федерация обещала не устраивать никаких репрессий до получения из МОК мотивировочной части решения по шести обвиняемым россиянам. На данный момент опубликован только полный вердикт, касающийся Александра Легкова. Однако FIS после трехдневного изучения этого 50-страничного текста вдруг решила, что виноват не только Легков, но и остальные пять лыжников.

Читайте также
FIS: Отстранение шестерых россиян связано с получением данных от МОК

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ЗАГОВОР.

«Несмотря на наличие определенных отдельных элементов, связанных с доказательствами нарушения антидопинговых правил каждым из шести спортсменов, антидопинговая служба FIS установила, что все они участвовали в систематическом заговоре и извлекали выгоду из запрещенных манипуляций, — гласит заявление FIS. — Таким образом, FIS пришла к выводу, что ко всем этим спортсменам необходимо применить одинаковые меры наказания. В интересах честной спортивной борьбы в Кубке мира и других соревнованиях, проводимых под эгидой федерации, принято решение временно отстранить перечисленных спортсменов. В дальнейшем комитет FIS будет действовать в соответствии с процедурами, предусмотренными антидопинговыми правилами, предоставляя спортсменам право на персональные слушания перед принятием окончательного решения».

Таким образом ситуация откатилась к тому состоянию, в котором находилась с 23 декабря прошлого года по 31 октября года нынешнего. Российская шестерка не дисквалифицирована окончательно, но выступать не имеет права. За то время, пока отстранение было снято, Белов, Вылегжанин, Петухов и Шаповалова успели выступить на первом этапе Кубка мира в финской Руки и попали в заявку на второй этап в норвежском Лиллехаммере. А обиднее всего должно быть Легкову, который из-за своего тяжелого морального состояния отказался от старта в Руке, и планировал вернуться в строй на третьем этапе в швейцарском Давосе.

Читайте также
FIS считает, что Легков и еще 5 лыжников РФ участвовали в «манипуляциях с пробами»

ДРУГОГО ВЫХОДА НЕТ.

Накануне адвокат Легкова и Белова Кристоф Вишеманн уверял «СЭ», что скоропалительного решения по новому отлучению от стартов не будет. «Федерация не собирается накладывать временное отстранение до тех пор, пока не появится каких-то новых доказательств по сравнению с теми, которые имелись в мае. Таковых не появилось — ни в ходе слушаний, ни в мотивировочной части решения МОК, — говорил Вишеманн. — Поэтому у меня нет оснований думать, что FIS изменит свое решение десятидневной давности, согласно которому спортсмены могут выступать».

Президент федерации лыжный гонок России Елена Вяльбе также назвала новый поворот в «допинговом деле» абсолютно неожиданным и сообщила, что спортсмены в первую очередь собираются оспаривать в Спортивном арбитражном судей вердикт МОК, а не FIS. «Если мы по всем пунктам пойдем в CAS, то решения будем ждать несколько лет, а то и больше. Поэтому сначала надо пойти в CAS по поводу решения МОК. Другого выхода я не вижу», — отметила Вяльбе в интервью «СЭ».

Читайте также
Решение FIS отстранить шестерых российских лыжников стало неожиданностью для главы ФЛГР

ЛБОМ О СТЕНУ.

Легков апелляцию в CAS уже подал, но остальные пока не имеют такой возможности — сроки публикации мотивировочной части по их делам неизвестны. Как неизвестен и срок вынесения окончательного решения в FIS, хотя логика подсказывает, что наши лыжники не могут находиться во временном отстранении вечно. В отличие от МОК, который пожизненно отстранил от Игр нашу шестерку, FIS не может дисквалифицировать россиян больше, чем на четыре года, а 11 месяцев из этого срока уже прошли.

Впрочем, все эти прикидки — слабое утешение. Надежда на CAS не так уж велика — наши спортсмены, обвиненные в соучастии в подмене проб, пока словно бьются лбом о бетонную стену, пытаясь доказать свою непричастность к этим призрачным преступлениям. А дело в гражданских судах грозит затянуться на годы.

А тот факт, что глава FIS Джанфранко Каспер будет одним из тех, кто 5 декабря будет решать в исполкоме судьбу поездки на Олимпиаду в Пхенчхан всей сборной России, навевает на грустные мысли. Единственной международной федерацией, не отстранившей спортсменов после вердикта МОК, пока остается Международный союз конькобежцев. Но, скорее всего, и он продержится недолго…

Олег ШАМОНАЕВ.

Игрока "Зенита" избили в Санкт-Петербурге
Заболотный и «Краснодар», Миранчуки и «Спартак», Швец и «Зенит»
Руни красит скамейки и бьет со своей половины поля. Обзор АПЛ
Он терпел и нам велел. Как стартовали биатлонисты РФ на КМ
«Барселона» нашла замену на случай срыва трансфера Коутиньо
МОК отстранил двух российских легкоатлеток из-за допинга
ФИФА не допустит РФ до допинг-тестирования игроков на ЧМ-2018
Новости
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Киркоров стал гостем первого выпуска нового шоу Андрея Малахова Программа «Привет, Андрей!» будет выходить на канале «Россия 1»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
Актрисы, модели и официантки: на ком женятся современные принцы Знакомимся с Золушками нашего времени.
Дети
Светлана Бондарчук поделилась архивными фото сына и бывшего мужа Звезда трогательно поздравила наследника с днем рождения.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь