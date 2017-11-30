Тренерский штаб сборной РФ не успеет заменить отстраненных лыжников на этапе КМ
МОСКВА, 30 ноя —
МОСКВА, 30 ноя —
«Побегут те, кто есть. Послезавтра уже старт, замены производить уже не получится», — заявила Вяльбе по телефону.
Второй этап Кубка мира пройдет в норвежском Лиллехаммере
В четверг Международная федерация лыжного спорта (FIS) временно отстранила шестерых российских лыжников, в том числе Петухова, Шаповалову, Вылегжанина и Белова, от соревнований под своей эгидой с 30 ноября. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) признал данных спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил и аннулировал их результаты с Олимпийских игр-2014 в Сочи.