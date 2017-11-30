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20:58 (мск), источник: Р-Спорт

Тренерский штаб сборной РФ не успеет заменить отстраненных лыжников на этапе КМ

МОСКВА, 30 ноя — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам не успеет произвести замены на предстоящий второй этап Кубка мира в связи с отстранением спортсменов, заявила агентству «Р-Спорт» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Источник: РИА "Новости"

«Побегут те, кто есть. Послезавтра уже старт, замены производить уже не получится», — заявила Вяльбе по телефону.

Второй этап Кубка мира пройдет в норвежском Лиллехаммере 2—3 декабря. В соревнованиях в составе сборной России должны были принять участие Евгения Шаповалова, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин и Евгений Белов.

В четверг Международная федерация лыжного спорта (FIS) временно отстранила шестерых российских лыжников, в том числе Петухова, Шаповалову, Вылегжанина и Белова, от соревнований под своей эгидой с 30 ноября. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) признал данных спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил и аннулировал их результаты с Олимпийских игр-2014 в Сочи.

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