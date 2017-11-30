Тренерский штаб сборной РФ не успеет заменить отстраненных лыжников на этапе КМ

Источник: РИА "Новости"

«Побегут те, кто есть. Послезавтра уже старт, замены производить уже не получится», — заявила Вяльбе по телефону.

Второй этап Кубка мира пройдет в норвежском Лиллехаммере 2—3 декабря . В соревнованиях в составе сборной России должны были принять участие Евгения Шаповалова, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин и Евгений Белов.