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19:58 (мск), источник: Р-Спорт

FIS считает, что Легков и еще 5 лыжников РФ участвовали в «манипуляциях с пробами»

МОСКВА, 30 ноя — Р-Спорт. Антидопинговая комиссия Международной федерации лыжного спорта (FIS) пришла к выводу, что российские лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, Алексей Петухов и Максим Вылегжанин участвовали в «манипуляциях с допинг-пробами» на зимних Олимпийских играх-2014 в Сочи и «извлекли из этого выгоду», говорится в заявлении на сайте FIS.

Источник: AFP 2017

Шесть российских лыжников ранее были признаны комиссией МОК виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранены от участия в Играх, их результаты на Олимпиаде-2014 аннулированы.

Легков и Вылегжанин были лишены медалей, завоеванных в Сочи.

«Несмотря на наличие определенных элементов, связанных с доказательствами нарушения антидопинговых правил каждым из шести спортсменов, антидопинговая служба FIS установила, что все они участвовали… в систематическом заговоре и извлекали выгоду из запрещенных манипуляций», — говорится в релизе.

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