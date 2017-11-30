FIS считает, что Легков и еще 5 лыжников РФ участвовали в «манипуляциях с пробами»
МОСКВА, 30 ноя —
МОСКВА, 30 ноя —
Шесть российских лыжников ранее были признаны комиссией МОК виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранены от участия в Играх, их результаты на Олимпиаде-2014 аннулированы.
Легков и Вылегжанин были лишены медалей, завоеванных в Сочи.
«Несмотря на наличие определенных элементов, связанных с доказательствами нарушения антидопинговых правил каждым из шести спортсменов, антидопинговая служба FIS установила, что все они участвовали… в систематическом заговоре и извлекали выгоду из запрещенных манипуляций», — говорится в релизе.