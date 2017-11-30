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19:56 (мск), источник: ТАСС

Решение FIS отстранить шестерых российских лыжников стало неожиданностью для главы ФЛГР

МОСКВА, 30 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) отстранить шестерых российских лыжников от соревнований стало неожиданностью для президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе. Об этом она сообщила ТАСС.

В четверг FIS приняла решение временно отстранить от участия в соревнованиях Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Юлию Иванову и Евгению Шаповалову. Ранее Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил этих спортсменов от участия в Олимпиадах и аннулировал их результаты, показанные на Играх 2014 года в Сочи, за нарушение антидопинговых правил.

«Мы еще решения не поучили, возможно, оно пока пришло только в Ассоциацию [лыжных видов спорта России]. Сейчас сложно что-то комментировать, но это, безусловно, стало неожиданностью, потому что еще неделю назад было одно решение, а сейчас — другое», — сказала Вяльбе.

Изначально FIS решила не отстранять шестерых российских лыжников вслед за МОК. Новое решение организация приняла после изучения мотивировочной части решения по делу Легкова, который был лишен победы в лыжном марафоне и серебра в эстафетной гонке на ОИ-2014.

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