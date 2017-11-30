Решение FIS отстранить шестерых российских лыжников стало неожиданностью для главы ФЛГР

В четверг FIS приняла решение временно отстранить от участия в соревнованиях Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Юлию Иванову и Евгению Шаповалову. Ранее Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил этих спортсменов от участия в Олимпиадах и аннулировал их результаты, показанные на Играх 2014 года в Сочи, за нарушение антидопинговых правил.

«Мы еще решения не поучили, возможно, оно пока пришло только в Ассоциацию [лыжных видов спорта России]. Сейчас сложно что-то комментировать, но это, безусловно, стало неожиданностью, потому что еще неделю назад было одно решение, а сейчас — другое», — сказала Вяльбе.