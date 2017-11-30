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12:43 (мск), источник: ТАСС

Пожизненно отстраненные от ОИ лыжники Белов и Вылегжанин выступят на этапе КМ в Норвегии

ТАСС, 30 ноября. Российские лыжники Евгений Белов и Максим Вылегжанин, которые были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх, выступят на втором этапе Кубка мира, который пройдет в норвежском Лиллехаммере.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.

Белов и Вылегжанин выйдут на дистанцию 30 км в дисциплине скиатлон. Также на старт выйдут бронзовый призер первого этапа Кубка мира в гонке преследования на 15 км Александр Большунов, Александр Бессмертных, Алексей Виценко, Андрей Ларьков и Алексей Червоткин.

В спринте, который пройдет классическим стилем, выступят Большунов, Виценко, Александр Панжинский, Глеб Ретивых, олимпийский чемпион Никита Крюков, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов. На Кубке мира в текущем сезоне дебютирует Алексей Петухов, который также был отстранен от участия в Олимпиадах. Устюгов, который является чемпионом мира и победителем этапов Кубка мира в скиатлоне, на этапе в Лиллехаммере побежит только в спринте.

В соревнованиях женщин в скиатлоне на 15 км сборную России представят Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Анастасия Седова, Елена Соболева и Юлия Чекалева. В спринте на старт выйдут бронзовый призер первого этапа Кубка мира в данной дисциплине Наталья Матвеева, Юлия Белорукова, Непряева, Нечаевская, Соболева, Анастасия Доценко и Евгения Шаповалова, которая также отстранена от Игр. Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) в ноябре рассмотрела дела Чекалевой и Доценко, но пока не вынесла по ним решения.

В ноябре МОК пожизненно отстранил лыжников Александра Легкова, Вылегжанина, Белова, Петухова, Юлию Иванову и Шаповалову от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил и аннулировал их результаты, показанные на Играх 2014 года в Сочи. Международная федерация лыжного спорта (FIS) 23 ноября заявила, что не может принять окончательного решения по отстраненным лыжникам из-за отсутствия доказательств и мотивировочной части решения МОК, поэтому указанные спортсмены на данном этапе могут принимать участие в соревнованиях под эгидой FIS.

Этап Кубка мира в Лиллехаммере пройдет 2—3 декабря.

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