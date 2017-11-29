Крамер: Легкову трудно жить нормальной жизнью после решения МОК

Источник: AFP 2017

МОК признал Легкова виновным в нарушении антидопинговых правил. Спортсмен лишился золота Олимпийских игр в Сочи на дистанции 50 км, также Россия потеряла серебро в эстафете 4 по 10 км. Легкову пожизненно запрещено участвовать в Олимпийских играх. В понедельник МОК опубликовал мотивировочную часть решения по российскому лыжнику.

«Я не думаю, что мотивировочная часть от МОК показывает что-то новое. Так же, как и раньше, все основывается на информации от (информатора Всемирного антидопингового агентства экс-главы московской антидопинговой лаборатории) Григория Родченкова. Мы не знаем, что происходило за кулисами, и шокированы решением. Александр в ужасном состоянии, ему трудно сейчас жить нормальной жизнью», — цитирует Крамера Dagbladet.

«Александр полностью разбит и потрясен. Это сумасшествие. Легков на 100% “чист”. Он выигрывал Тур де Ски и Кубок мира и никогда не сдавал положительных допинг-тестов. Эти тесты проводились в Центральной Европе, Скандинавии, а не в России. Легков был 100% “чист” в Сочи, как и до и после соревнований. Мы надеемся, что CAS и FIS примут хорошие решения, в отличие от МОК», — добавил Крамер.