Крамер: Легкову трудно жить нормальной жизнью после решения МОК
МОСКВА, 29 ноя —
МОСКВА, 29 ноя —
МОК признал Легкова виновным в нарушении антидопинговых правил. Спортсмен лишился золота Олимпийских игр в Сочи на дистанции 50 км, также Россия потеряла серебро в эстафете 4 по 10 км. Легкову пожизненно запрещено участвовать в Олимпийских играх. В понедельник МОК опубликовал мотивировочную часть решения по российскому лыжнику.
«Я не думаю, что мотивировочная часть от МОК показывает
«Александр полностью разбит и потрясен. Это сумасшествие. Легков на 100% “чист”. Он выигрывал Тур де Ски и Кубок мира и никогда не сдавал положительных
Немецкий тренер рассказал, что в настоящее время Легков тренируется в Давосе, где в декабре пройдет этап Кубка мира. «Он старается тренироваться как обычно, но это трудно сделать в такой ситуации. Это ужасно как для Александра, так и для лыжных гонок в целом. Что ему теперь делать? Он находится в бесчеловечной ситуации», — сказал Крамер.