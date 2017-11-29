Тренер отстраненного от ОИ россиянина рассказал об ужасном состоянии спортсмена
Тренер российских лыжников Маркус Крамер прокомментировал состояние пожизненно отстраненного от Олимпийских игр Александра Легкова. Об этом сообщает Dagbladet.
Тренер российских лыжников Маркус Крамер прокомментировал состояние пожизненно отстраненного от Олимпийских игр Александра Легкова. Об этом сообщает Dagbladet.
«Легков сейчас в ужасном состоянии. Ему уже сложно жить обычной жизнью», — заявил тренер.
Крамер рассказал, что лыжник находится на соревнованиях в Давосе, где планирует бежать гонку на 15 километров. «Он старается тренироваться в обычном режиме, но это очень сложно. Все это ужасно как для Легкова, так и для всего лыжного спорта. Это просто не по-человечески», — отметил наставник.
По его словам, лыжник шокирован произошедшим. «Его адвокат жаждет возмездия. Мы надеемся, что CAS и FIS (Спортивный арбитражный суд и Международная федерация лыжного спорта — прим. “Ленты.ру”) примут лучшее решение, чем Международный олимпийский комитет», — добавил Крамер.
1 ноября комиссия МОК пожизненно отстранила Легкова от Олимпиад и лишила его золотой медали зимних Игр в Сочи. Спортсмена признали виновным в нарушении антидопинговых правил. Несмотря на это, россиян может участвовать в соревнованиях под эгидой FIS.