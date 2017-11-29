Тренер отстраненного от ОИ россиянина рассказал об ужасном состоянии спортсмена

Источник: РИА "Новости"

«Легков сейчас в ужасном состоянии. Ему уже сложно жить обычной жизнью», — заявил тренер.

Крамер рассказал, что лыжник находится на соревнованиях в Давосе, где планирует бежать гонку на 15 километров. «Он старается тренироваться в обычном режиме, но это очень сложно. Все это ужасно как для Легкова, так и для всего лыжного спорта. Это просто не по-человечески», — отметил наставник.

По его словам, лыжник шокирован произошедшим. «Его адвокат жаждет возмездия. Мы надеемся, что CAS и FIS (Спортивный арбитражный суд и Международная федерация лыжного спорта — прим. “Ленты.ру”) примут лучшее решение, чем Международный олимпийский комитет», — добавил Крамер.