Лыжница Иванова стала 8-й и 13-й на первых официальных стартах после отстранения

Соревнования прошли в Сыктывкаре 27—28 ноября . В гонке на 10 км свободным стилем Иванова стала 13-й, а победу одержала Ольга Рочева. Во вторник лыжница показала восьмой результат в гонке на 5 км классическим стилем, первой стала Мария Гущина.

Ранее шесть российских лыжников, включая Иванову, были признаны МОК виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранены от участия в Играх, их результаты с Олимпиады-2014 аннулированы. FIS при этом допустила спортсменов к международным стартам, заявив, что ждет обоснования решения комиссии МОК с предоставлением подробных доказательств, прежде чем действовать дальше.