Лыжница Иванова стала 8-й и 13-й на первых официальных стартах после отстранения
МОСКВА, 28 ноя —
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
МОСКВА, 28 ноя —
Соревнования прошли в Сыктывкаре
Ранее шесть российских лыжников, включая Иванову, были признаны МОК виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранены от участия в Играх, их результаты с Олимпиады-2014 аннулированы. FIS при этом допустила спортсменов к международным стартам, заявив, что ждет обоснования решения комиссии МОК с предоставлением подробных доказательств, прежде чем действовать дальше.