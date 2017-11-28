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20:26 (мск), источник: Р-Спорт

Лыжница Иванова стала 8-й и 13-й на первых официальных стартах после отстранения

МОСКВА, 28 ноя — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Российская лыжница Юлия Иванова приняла участие в первых официальных стартах после временного отстранения, проведя две гонки в рамках Сыктывкарской лыжни.

Источник: AFP 2017

Соревнования прошли в Сыктывкаре 27—28 ноября. В гонке на 10 км свободным стилем Иванова стала 13-й, а победу одержала Ольга Рочева. Во вторник лыжница показала восьмой результат в гонке на 5 км классическим стилем, первой стала Мария Гущина.

Ранее шесть российских лыжников, включая Иванову, были признаны МОК виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранены от участия в Играх, их результаты с Олимпиады-2014 аннулированы. FIS при этом допустила спортсменов к международным стартам, заявив, что ждет обоснования решения комиссии МОК с предоставлением подробных доказательств, прежде чем действовать дальше.

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