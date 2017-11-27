Решение по Легкову основано на списке «Дюшес» и царапинах на допинг-пробе

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Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда ранее признала Легкова виновным в нарушении антидопинговых правил. Россия была лишена золота Легкова на дистанции 50 км и серебра мужской сборной России в эстафете 4×10 км, Легков также пожизненно отстранен от Олимпиад. В понедельник МОК опубликовал мотивировочную часть решения по Легкову.

Как отмечается в мотивировочной части, принятое МОК решение было основано на списке защищенных спортсменов «Дюшес», в котором фигурировало имя Легкова, докладе независимой комиссии Макларена, направленном в МОК, отчетах экспертов, которые обнаружили несколько царапин на пробе «Б», а также нескольких электронных письмах, предоставленных Родченковым.

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Ранее сообщалось, что Легков будет обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.