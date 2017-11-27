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27 ноября, источник: Р-Спорт

Решение по Легкову основано на списке «Дюшес» и царапинах на допинг-пробе

МОСКВА, 27 ноя — Р-Спорт. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении российского лыжника Александра Легкова золотой и серебряной медалей Олимпийских игр 2014 года в Сочи за нарушение антидопинговых правил основано на данных, полученных из списка «Дюшес» из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), и экспертизе допинг-проб, которая выявила несколько царапин на одной из них, а также письмах экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, сообщается на официальном сайте МОК.

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Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда ранее признала Легкова виновным в нарушении антидопинговых правил. Россия была лишена золота Легкова на дистанции 50 км и серебра мужской сборной России в эстафете 4×10 км, Легков также пожизненно отстранен от Олимпиад. В понедельник МОК опубликовал мотивировочную часть решения по Легкову.

Как отмечается в мотивировочной части, принятое МОК решение было основано на списке защищенных спортсменов «Дюшес», в котором фигурировало имя Легкова, докладе независимой комиссии Макларена, направленном в МОК, отчетах экспертов, которые обнаружили несколько царапин на пробе «Б», а также нескольких электронных письмах, предоставленных Родченковым.

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Ранее сообщалось, что Легков будет обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.

В 2016 году Родченков рассказал New York Times, что минимум 15 российских призеров Олимпиады в Сочи были частью «допинговой программы» РФ, направленной на доминирование на Играх-2014. Российские власти ранее неоднократно опровергали эти заявления. Следственный комитет РФ сообщил о промежуточных результатах расследования в отношении Родченкова, указав, что подтверждений наличия в России некой допинговой программы не найдено, а если и имелись какие-либо нарушения антидопинговых правил, то они носили сугубо индивидуальный характер.

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