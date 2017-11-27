Решение по Легкову основано на списке «Дюшес» и царапинах на допинг-пробе
МОСКВА, 27 ноя —
МОСКВА, 27 ноя —
Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда ранее признала Легкова виновным в нарушении антидопинговых правил. Россия была лишена золота Легкова на дистанции 50 км и серебра мужской сборной России в эстафете 4×10 км, Легков также пожизненно отстранен от Олимпиад. В понедельник МОК опубликовал мотивировочную часть решения по Легкову.
Как отмечается в мотивировочной части, принятое МОК решение было основано на списке защищенных спортсменов «Дюшес», в котором фигурировало имя Легкова, докладе независимой комиссии Макларена, направленном в МОК, отчетах экспертов, которые обнаружили несколько царапин на пробе «Б», а также нескольких электронных письмах, предоставленных Родченковым.
Ранее сообщалось, что Легков будет обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.
В 2016 году Родченков рассказал New York Times, что минимум 15 российских призеров Олимпиады в Сочи были частью «допинговой программы» РФ, направленной на доминирование на Играх-2014. Российские власти ранее неоднократно опровергали эти заявления. Следственный комитет РФ сообщил о промежуточных результатах расследования в отношении Родченкова, указав, что подтверждений наличия в России некой допинговой программы не найдено, а если и имелись