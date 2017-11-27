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21:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

МОК опубликовал мотивировочную часть решения по Легкову

МОК на своем официальном сайте опубликовал мотивировочную часть решения по российскому лыжнику Александру Легкову.

Источник: AFP 2017

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) допустила до участия в соревнованиях шестерых российских лыжников — Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову.

Вся шестерка, признанная МОК виновной в допинговых нарушениях на Олимпиаде в Сочи, была признана дисциплинарной комиссией МОК во главе с Денисом Освальдом виновными в нарушении антидопинговых правил. Все спортсмены пожизненно отстранены от участия в Играх, их результаты с Олимпиады-2014 в Сочи аннулированы.

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