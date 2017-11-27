МОК опубликовал мотивировочную часть решения по Легкову

Вся шестерка, признанная МОК виновной в допинговых нарушениях на Олимпиаде в Сочи, была признана дисциплинарной комиссией МОК во главе с Денисом Освальдом виновными в нарушении антидопинговых правил. Все спортсмены пожизненно отстранены от участия в Играх, их результаты с Олимпиады-2014 в Сочи аннулированы.