МОК опубликовал мотивировочную часть решения по Легкову

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) допустила до участия в соревнованиях шестерых российских лыжников — Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову.
Вся шестерка, признанная МОК виновной в допинговых нарушениях на Олимпиаде в Сочи, была признана дисциплинарной комиссией МОК во главе с Денисом Освальдом виновными в нарушении антидопинговых правил. Все спортсмены пожизненно отстранены от участия в Играх, их результаты с Олимпиады-2014 в Сочи аннулированы.