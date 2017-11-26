Освальду ответили двумя бронзами

Источник: Спорт-Экспресс

БЕЛОРУКОВА ПЕРВОЙ ОТОБРАЛАСЬ НА ОЛИМПИАДУ

Женская сборная точно может занести себе этап в Руке в актив. Если еще пару лет назад ситуация с лыжницами казалась беспросветной, то в прошлом сезоне в конце туннеля забрезжил свет. Как показала Финляндия, за лето молодые да дерзкие никуда не делись, и больше того — прибавили.

22-летняя Белорукова шикарно проявила себя в командном спринте на чемпионате мира-2017. Ее ускорение в гору на последнем этапе стало одним из украшений всего турнира. А теперь в активе Юли есть и первая личная медаль Кубка мира — бронза спринта. Это успех.

Вместе с этой наградой она гарантировала себе попадание в состав олимпийской сборной России. И так вряд ли кто сомневался, но теперь можно говорить об этом официально. Она первой выполнила критерии отбора. Достойно Белорукова выглядела и в дистанционных гонках: на классической разделке на 10 км россиянка финишировала 14-й, опередив, например, Юстину Ковальчик, а затем заняла то же место в гонке преследования коньком.

Не по годам зрелую тактику в гонке с раздельным стартом продемонстрировала ровесница Белоруковой Анастасия Седова. На первой официальной отсечке (3,1 км) она была 33-й, на второй (6,2) — 16-й, на третьей (8,1) уже 12-й, а финишировала — восьмой!

Главное же российское открытие этапа — Наталья Непряева. Ей, кстати, тоже всего 22. Она, в отличие от вышеперечисленных подруг по команде, не участвовала на чемпионате мира в Лахти. И на этапах Кубка мира мест выше 20 в личных гонках прежде не занимала. А тут — девятое место в спринте, седьмое в разделке и восьмое в гонке преследования. Благодаря такой серии Непряева сейчас лидирует в молодежном зачете Кубка мира.

Что касается абсолютной категории, то здесь есть неожиданности. Марит Бьорген, которая обычно работает бесперебойно, удивила дважды: сначала не прошла квалификацию в спринте, а потом в гонке преследования с ней уверенно разобралась Шарлотт Калла. Норвежка же довольствовалась победой только в разделке.

БОЛЬШУНОВ ПОДМЕНЯЕТ УСТЮГОВА

В мужской сборной с кучностью результатов тоже все нормально. Вот только у двукратного чемпионата мира Устюгова все пока не так, как хотелось бы. Сергей — очень эмоциональный парень. И он не скрывает, что сильно переживает за происходящее с его товарищами по команде. На чемпионате мира-2017 ему удалось направить негативную энергию в злость на дистанции — и это вылилось в пять медалей. Сделать это же сейчас у Устюгова пока не выходит. Сергей потерял в весе, немного выпал из тренировочного процесса и ему еще нужно время, чтобы разбежаться.

Зато полном порядке молодежь. Алексей Червоткин и Александр Большунов, бежавшие эстафету на чемпионате мира-2017, не стесняются уже никого. Сложно поверить, но у Большунова перед Рукой за плечами была одна лишь гонка в Кубке мира. В Финляндии же он оказался восьмым в спринте, проиграл две секунды в заочной борьбе за третье место Иво Нисканнену в разделке, а в контактной схватке в гонке преследования опередил одного из лучших финишеров мира Алекса Харви — и выиграл первую в карьеру бронзу на таком уровне. Также Большунов — третий по сумме всего мини-тура.

Червоткин в воскресенье стал пятым. А в разделке девятым, но — с падением. Если бы не это недоразумение — наверняка был бы пятерке. Кстати, стоит отметить, что оба спортсмена готовятся под руководством Юрия Бородавко.

Главный же герой старта сезона — 21-летний Йоханнес Клэбо. Норвежец в фантастическом стиле выиграл спринт, улетев от всех с самого старта, затем привез ближайшему преследователю больше 15 секунд в разделке и, наконец, растерял минутное преимущество над соперниками в преследовании, но выиграл финиш — и тем самым оформил золотой хет-трик.

СУДЬБОНОСНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

По данным портала insidethegames.biz в понедельник, наконец, МОК опубликует мотивировочную часть решения комиссии Дениса Освальда по делам Легкова и Белова. Значимость этого документа — колоссальная. После его появления в открытом доступе понятно станет очень многое, а мы при любых раскладах ужаснемся. Или из-за представленных неопровержимых доказательств, или из-за их полного отсутствия и необъяснимой в этом случае жажды крови со стороны комиссии Освальда.

Практически наверняка вскоре после получения мотивировочной части свой пресс-релиз выпустит FIS. В зависимости от данных МОК будет принято решение либо о полном бане шести наших лыжников, либо об окончательном снятии всех претензий к ним.