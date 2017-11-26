Полторанин — 11-й в гонке преследования на этапе Кубка мира

Первый и второй результаты гонки — у норвежских лыжников Йоханнеса Клебо и Мартина Йонсруда Сундбю, третьим стал россиянин Александр Большунов.



Лучший результат у лыжников Казахстана показал Алексей Полторанин финишироваший 11-м, Сергей Малышев стал 49-м, Евгений Величко — 62-м, Константин Борцов — 79-м.



Лыжные гонки. Кубок мира. Первый этап. Рука (Финляндия)

Мужчины. Гонка преследования. 15 километров. Свободный стиль



1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 36:23.2

2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — +0.4

3. Александр Большунов (Россия) — +1.0



5. Алексей Полторанин (Казахстан) — +11.9

49. Сергей Малышев (Казахстан) — +2:58.0

62. Евгений Величко (Казахстан) — +4:00.8

79. Константин Борцов (Казахстан) — +6:13.0.