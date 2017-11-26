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17:18 (мск), источник: Sports.kz

Полторанин — 11-й в гонке преследования на этапе Кубка мира

Завершилась 15-и километровая гонка преследования у мужчин на этапе Кубка мира в финской Руке.

Первый и второй результаты гонки — у норвежских лыжников Йоханнеса Клебо и Мартина Йонсруда Сундбю, третьим стал россиянин Александр Большунов.

Лучший результат у лыжников Казахстана показал Алексей Полторанин финишироваший 11-м, Сергей Малышев стал 49-м, Евгений Величко — 62-м, Константин Борцов — 79-м.

Лыжные гонки. Кубок мира. Первый этап. Рука (Финляндия)
Мужчины. Гонка преследования. 15 километров. Свободный стиль

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 36:23.2
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — +0.4
3. Александр Большунов (Россия) — +1.0

5. Алексей Полторанин (Казахстан) — +11.9
49. Сергей Малышев (Казахстан) — +2:58.0
62. Евгений Величко (Казахстан) — +4:00.8
79. Константин Борцов (Казахстан) — +6:13.0.

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