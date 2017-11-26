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15:58 (мск), источник: ТАСС

Лыжник Большунов завоевал бронзу в гонке преследования на 15 км на этапе КМ в Финляндии

ТАСС, 26 ноября. Россиянин Александр Большунов занял третье место в гонке преследования свободным стилем на дистанции 15 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который завершился в финской Руке.

Победу одержал норвежец Йоханнес Клэбо, показавший время 36 минут 23,2 секунды. Большунов проиграл ему 1 секунду. Второе место занял другой норвежский лыжник Мартин Сундбю (отставание 0,4 секунды). 20-летний российский спортсмен впервые в карьере попал на подиум на этапах Кубка мира.

Россиянин Алексей Червоткин финишировал пятым (+6,2). Пожизненно отстраненный от участия в Олимпиадах Евгений Белов занял 12-е место (+17), а Максим Вылегжанин, который был подвергнут аналогичному наказанию, показал 20-й результат (+52,8). Александр Бессмертных стал 22-м (+58), двукратный чемпион мира 2017 года Сергей Устюгов — 23-м (+1.00,9), Андрей Ларьков — 25-м (+1.42,8), Алексей Виценко — 45-м (+2.48,2), Глеб Ретивых — 71-м (+5.05,5).

Следующий этап пройдет в норвежском Лиллехаммере 2—3 декабря.

В ноябре Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил лыжников Александра Легкова, Вылегжанина, Белова, Алексея Петухова, Юлию Иванову и Евгению Шаповалову от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил и аннулировал их результаты, показанные на Играх 2014 года в Сочи. Международная федерация лыжного спорта (FIS) 23 ноября заявила, что не может принять окончательного решения по отстраненным лыжникам из-за отсутствия доказательств и мотивировочной части решения МОК, поэтому указанные спортсмены на данном этапе могут принимать участие в соревнованиях под эгидой FIS.

В Финляндии проходит этап кубка мира по лыжным гонкам
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11:42 (мск)© Ньюстюб
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