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13:36 (мск), источник: ТАСС

Лыжница Непряева стала восьмой в гонке преследования на 10 км на этапе КМ в Финляндии

ТАСС, 26 ноября. Россиянка Наталья Непряева финишировала на восьмом месте в гонке преследования свободным стилем на дистанции 10 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в финской Руке.

Источник: РИА "Новости"

Победу одержала шведка Шарлотт Калла, которая преодолела дистанцию за 25 минут 50,1 секунды. Непряева проиграла шведке 1 минуту 1,6 секунды. Места со второго по пятое заняли норвежские лыжницы: Марит Бьорген (+9,7 секунды), Рагниль Хага (+33,9), Хайди Венг (+38) и Ингвильд Эстберг (+40,2).

Другая российская лыжница Юлия Белорукова заняла 14-е место (+1.38,2), Анастасия Седова — 18-е (+1.54,6), Анна Нечаевская — 37-е (+3.14), Анна Жеребятьева — 43-е (+3.36,3), Наталья Матвеева — 46-е (+3.48,6), Дарья Веденина — 47-е (+3.49,2), Мария Гущина — 52-е (+3.56,9). Худшей из россиянок стала Евгения Шаповалова, которая ранее была пожизненно отстранена от участия в Олимпиадах, она финишировала 54-й (+4.14,9).

Этап Кубка мира в Руке завершится в воскресенье мужской гонкой преследования свободным стилем на 15 км. Следующий этап пройдет в норвежском Лиллехаммере 2—3 декабря.

В ноябре Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил Шаповалову и еще пятерых российских лыжников от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил и аннулировал их результаты, показанные на Играх 2014 года в Сочи. Международная федерация лыжного спорта (FIS) 23 ноября заявила, что не может принять окончательного решения по отстраненным лыжникам из-за отсутствия доказательств и мотивировочной части решения МОК, поэтому отстраненные спортсмены на данном этапе могут принимать участие в соревнованиях под эгидой FIS.

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