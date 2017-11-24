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18:00 (мск), источник: Советский спорт

Белорукова передает привет Освальду. В первой гонке сезона Россия взяла медаль

В Финляндии стартовал Кубок мира по лыжным гонкам. В спринте классическим стилем бронзовую награду завоевала наша Юлия Белорукова.

Источник: Советский спорт

Напомним, что комиссия МОК под руководством Дениса Освальда недавно лишила сборную России четырех медалей Сочи-2014 и пожизненно отстранила от Олимпиад шестерых наших лыжников. Однако международная федерация (в отличие от бобслейно-скелетонной) не пожелала послушно брать под козырек и допустила всех россиян к стартовому этапу КМ-2017/18 в финской Руке.

Из «опальной шестерки» сегодня бежали трое. Евгений Белов и Максим Вылегжанин не прошли квалификацию (спринт — не совсем их дело, хотя Белову до плей-офф не хватило каких-то семи сотых), а вот Евгения Шаповалова добралась до полуфинала и всерьез боролась за место в решающем забеге. Вообще три наших спринтерши в ½ — приятный сюрприз. Правда, тут надо заметить, что все звезды норвежской женской команды, во главе с Марит Бьорген, явно «не попали в смазку» (в Руке весь день шла метель) и отсеялись еще на стадии квалификации.

Тем не менее, и Шаповалова, и Наталья Непряева, и Юлия Белорукова на трассе смотрелись очень прилично. Особенно 22-летняя Белорукова, ворвавшаяся в лыжную элиту в прошлом сезоне и ставшая серебряным призером ЧМ в командном спринте. По ходу сегодняшнего финала россиянка практически не уступала соперницам и не раз выходила в лидеры, но на финише довольствовалась третьим местом: заранее «встала» за Стиной Нильссон и была явно довольна бронзой. Хотя казалось, что Белорукова вполне может рассчитывать и на большее.

[Якорь] У мужчин получилось хуже. Двукратный чемпион мира-2017 Сергей Устюгов провалил квалификацию (57-е место с отставанием от лидера в 11,5 секунды), а до полуфинала из наших добрался только молодой Александр Большунов. И там на вторую половину дистанции сил у него не хватило. Победил же с огромным запасом 21-летний норвежец Йоханнес Клэбо. Обладатель спринтерского Кубка мира-2016/17 с такой легкостью убежал от всех преследователей в финале чуть ли не на полсотни метров, что судьба олимпийского золота Пхенчхана в этом виде (там спринт тоже будет «классикой») сейчас кажется предрешенной.

В субботу в Руке состоятся индивидуальные коньковые гонки с раздельного старта: 10 километров у женщин и 15 у мужчин.

Кубок мира

1-й этап. Рука (Финляндия)

Спринт 1,4 км. Классический стиль

Женщины. Финал

1. Стина Нильссон (Швеция) — 3.17,62.

2. Сэйди Бьорнсен (США) — отставание 0,24.

3. Юлия Белорукова (Россия) — 0,91.

Евгения Шаповалова, Наталья Непряева (обе — Россия) выбыли в ½ финала, Наталья Матвеева, Дарья Веденина, Анастасия Седова, Анна Нечаевская, Мария Гущина, Анна Жеребятьева (все — Россия), Марит Бьорген, Майкен Фалла, Ингрид Остберг, Хайди Венг (все — Норвегия) не прошли квалификацию.

Мужчины. Финал

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) — 2.48,19.

2. Пол Голберг (Норвегия) — 1,35.

3. Калле Хальварссон (Швеция) — 4,03.

…5. Федерико Пеллегрино (Италия) — 8,87.

Александр Большунов (Россия) выбыл в ½ финала, Глеб Ретивых (Россия) — в ¼ финала, Сергей Устюгов, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков, Алексей Червоткин, Алексей Виценко (все — Россия) не прошли квалификацию.

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