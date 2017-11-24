Лыжница Белорукова завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Финляндии в спринте

В ноябре МОК пожизненно отстранил Шаповалову и еще российских пять лыжников от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил и аннулировал их результаты, показанные на Играх 2014 года в Сочи. В свою очередь Международная федерация лыжного спорта (FIS) в четверг заявила, что не может принять окончательного решения по отстраненным лыжникам из-за отсутствия доказательств и мотивировочной части решения МОК, поэтому указанные спортсмены на данном этапе могут принимать участие в соревнованиях под эгидой FIS.