Лыжница Белорукова завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Финляндии в спринте

Первое место заняла шведка Стина Нильссон (3.17,62), американка Сэди Бьорнсен стала второй (отставание 0,24).
Пожизненно отстраненная Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи Евгения Шаповалова завершила выступление на стадии полуфинала. Она заняла итоговое седьмое место.
Другие российские лыжницы выступили следующим образом: Наталья Непряева заняла 9-е место, Наталья Матвеева — 46-е, Дарья Веденина — 55-е, Анастасия Седова — 56-е, Анна Нечаевская — 76-е, Мария Гущина — 81-е, Анна Жеребятьева — 85-е.
В ноябре МОК пожизненно отстранил Шаповалову и еще российских пять лыжников от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил и аннулировал их результаты, показанные на Играх 2014 года в Сочи. В свою очередь Международная федерация лыжного спорта (FIS) в четверг заявила, что не может принять окончательного решения по отстраненным лыжникам из-за отсутствия доказательств и мотивировочной части решения МОК, поэтому указанные спортсмены на данном этапе могут принимать участие в соревнованиях под эгидой FIS.