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17:20 (мск), источник: ТАСС

Лыжница Белорукова завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Финляндии в спринте

ТАСС, 24 ноября. Российская лыжница Юлия Белорукова заняла третье место в спринте классическим стилем на первом в сезоне этапе Кубка мира в финской Руке. Она показала в финале результат 3 минуты 18,53 секунды.

Источник: РИА "Новости"

Первое место заняла шведка Стина Нильссон (3.17,62), американка Сэди Бьорнсен стала второй (отставание 0,24).

Пожизненно отстраненная Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи Евгения Шаповалова завершила выступление на стадии полуфинала. Она заняла итоговое седьмое место.

Другие российские лыжницы выступили следующим образом: Наталья Непряева заняла 9-е место, Наталья Матвеева — 46-е, Дарья Веденина — 55-е, Анастасия Седова — 56-е, Анна Нечаевская — 76-е, Мария Гущина — 81-е, Анна Жеребятьева — 85-е.

В ноябре МОК пожизненно отстранил Шаповалову и еще российских пять лыжников от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил и аннулировал их результаты, показанные на Играх 2014 года в Сочи. В свою очередь Международная федерация лыжного спорта (FIS) в четверг заявила, что не может принять окончательного решения по отстраненным лыжникам из-за отсутствия доказательств и мотивировочной части решения МОК, поэтому указанные спортсмены на данном этапе могут принимать участие в соревнованиях под эгидой FIS.

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