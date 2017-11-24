Газзаев: Разрешение FIS выступать российским лыжникам — обнадеживающий симптом

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Актер Федор Добронравов отреагировал на запрет посещать Украину
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
Медведев уволил зятя Ельцина
Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Куньлунь1
Локомотив3
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Спартак
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Динамо Р
Футбол. Премьер-лига
17:30
Амкар
Динамо М
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Северсталь
Футбол. Первый дивизион
14:00
Зенит-21
Спартак-21
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Авангард
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон Брюинз
Питтсбург Пингвинз
Футбол. Зарубежный
22:30
Ганновер-96
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:45
Сент-Этьен
Страсбур
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Леганес
Хоккей. НХЛ
23:59
Анахайм Дакс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
23:59
Миннесота Уайлд
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
23:59
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
25.11
Вашингтон Кэпиталз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
25.11
Баффало Сэйбрз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
25.11
Нью-Джерси Дэвилз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
25.11
Нью-Йорк Рейнджерс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
25.11
Коламбус Блю Джэкетс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
25.11
Каролина Харрикейнз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
25.11
Сент-Луис Блюз
Нэшвилл Предаторз
Все события
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Возьмет ли Каррера реванш у Манчини? Интриги 18-го тура РФПЛ
Шипулину нужна поддержка. Кто ещё в команде может взять медаль
Глюк’oZa удивила поклонников новой прической (фото)
Джим Керри откровенно рассказал о своей депрессии
Умер Дмитрий Хворостовский
Чем опасны йогурты
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
10«Зенит» разгромил «Тосно»
15Замерзший Гильерме и дубль Фарфана
16:00 (мск), источник: ТАСС

Газзаев: Разрешение FIS выступать российским лыжникам — обнадеживающий симптом

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) о допуске шести российских лыжников к участию в соревнованиях под ее эгидой является обнадеживающим симптомом на то, что доводы России, несмотря на политическую ангажированность Всемирного антидопингового агентства (WADA) и ряда других международных организаций, будут услышаны.

Источник: РИА "Новости"

Об этом журналистам заявил в пятницу зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ по футболу Валерий Газзаев («Справедливая Россия»).

Ранее пресс-служба FIS сообщила, что российские лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова допущены до участия в соревнованиях под эгидой организации до получения мотивировочной части решения Международного олимпийского комитета (МОК).

«На мой взгляд, последнее решение Международной федерации лыжных видов спорта о допуске российских лыжников для участия в первом этапе Кубка мира сезона-2017/2018 — очень обнадеживающий симптом», — считает Газзаев. «Сам факт взвешенного решении FIS дает нам основания надеяться на то, что доводы России будут услышаны. И, несмотря на политическую ангажированность WADA и некоторых других международных организаций, нам удастся выстроить конструктивный диалог с нашими зарубежными партнерами», — подчеркнул он.

По мнению парламентария, «все, кто действительно заботится о развитии мирового спортивного движения, понимают, что без России невозможно проведение ни одного статусного соревнования практически в любом виде спорта».

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам проходит в финской Руке с 24 по 26 ноября.

 Бывший футболист сборной Бразилии получил 9 лет за изнасилование
Есть ли у России шансы догнать Францию
Возьмет ли Каррера реванш у Манчини? Интриги 18-го тура РФПЛ
Шипулину нужна поддержка. Кто ещё в команде может взять медаль
Полузащитник «Локомотива» включён в команду недели Лиги Европы
Два россиянина в тройке фаворитов на «Везина Трофи»
Тренеры женской сборной РФ по волейболу отправлены в отставку
Зарипов подписал новый контракт с клубом КХЛ «Ак Барс»
Нападающий «Спартака»: В России взятка — это нормально
Новости
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
6 звездных пар, которые долгое время скрывали свои отношения Тайные романы в шоу-бизнесе — не редкость. Какие звезды предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читайте в нашем материале
Дети
Танцующий сын Преснякова и Подольской стал звездой соцсетей Поклонники пришли в восторг от забавного ролика с мальчиком.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь