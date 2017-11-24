Газзаев: Разрешение FIS выступать российским лыжникам — обнадеживающий симптом

Источник: РИА "Новости"

Об этом журналистам заявил в пятницу зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ по футболу Валерий Газзаев («Справедливая Россия»).

Ранее пресс-служба FIS сообщила, что российские лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова допущены до участия в соревнованиях под эгидой организации до получения мотивировочной части решения Международного олимпийского комитета (МОК).

«На мой взгляд, последнее решение Международной федерации лыжных видов спорта о допуске российских лыжников для участия в первом этапе Кубка мира сезона-2017/2018 — очень обнадеживающий симптом», — считает Газзаев. «Сам факт взвешенного решении FIS дает нам основания надеяться на то, что доводы России будут услышаны. И, несмотря на политическую ангажированность WADA и некоторых других международных организаций, нам удастся выстроить конструктивный диалог с нашими зарубежными партнерами», — подчеркнул он.

По мнению парламентария, «все, кто действительно заботится о развитии мирового спортивного движения, понимают, что без России невозможно проведение ни одного статусного соревнования практически в любом виде спорта».