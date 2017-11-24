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01:22 (мск), источник: Р-Спорт

Российские фристайлисты начинают олимпийский сезон Кубка мира в Австрии

МОСКВА, 24 ноя — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Сборная России по фристайлу в пятницу начинает выступление в Кубке мира-2017/18 на этапе по слоупстайлу в австрийском Штубае.

Источник: РИА "Новости"

Текущий сезон Кубка мира стартовал ранее в ноябре в Италии, где прошли соревнования в биг-эйре, но российские спортсмены в этой дисциплине не представлены, поэтому первый для них старт будет в слоупстайле.

Слоупстайл

Предстоящий этап в Штубае состоится 24—26 ноября. По итогам прошлого сезона Дмитрий Мулендеев и Дмитрий Макаров получили травмы, но в октябре уже приняли участие в сборе команды в Чайковском. Стоит обратить внимание на Анастасию Таталину и Лану Прусакову, которые с каждым стартом улучшают результаты.

«Могу сказать, что в период реабилитации ребята хорошо поработали, и считаю, что неплохо справились с задачей своего восстановления: сделали все, что нужно», — сказал старший тренер российской команды в этой дисциплине Никита Васильев, слова которого приводятся на официальном сайте Федерации фристайла России (ФФР).

Команда с 10 ноября находится на леднике в Штубае на тренировочном сборе. Как отметил тренер, команда в оптимальном состоянии, но на пик формы она по плану будет выведена к главному старту сезона — Олимпиаде. «Вся акробатическая работа, которая была запланирована, выполнена. В слоупстайле у нас основные — это Таталина и Прусакова. Они хорошо отработали всю предсезонную подготовку, усложнили программу, идут планомерно. С каждым стартом будем повышать сложность программ, чтобы к Корее выйти на максимальном уровне. Идет все по плану. У парней там будут выступать Дмитрий Мулендеев, Дмитрий Макаров, Денис Некрасов и Григорий Фузеев», — сказал главный тренер сборной России Александр Долгов «Р-Спорт».

Хаф-пайп

Пайперы, которые ранее выступали в Новой Зеландии, продолжат сезон этапом Кубка мира в Коппер-Маунтин (США) 6—8 декабря. В данной дисциплине у девушек надежда на бронзовую медалистку юниорского чемпионата мира-2017 Валерию Демидову, которая на августовском этапе показала 13-й результат. В команде по хаф-пайпу сейчас четыре спортсмена: Роман Егоров, Павел Чупа, Валерия Демидова и Елизавета Чеснокова.

«Лидер нашей команды — это Демидова, которая имеет довольно неплохие показатели. За подготовительный сезон она напрыгала неплохую программу для российского и мирового хаф-пайпа. Она готова, подводим ее постепенно к Олимпиаде, и программа ее еще будет усложняться. И Паша Чупа — лидер нашего российского хаф-пайпа. Он значительно усложнил программу, провели работу над стабильностью выполнения трюков. Его программа смотрится довольно эффектно, судьями оценивается хорошо. Ребята готовы», — отметил Долгов.

Ски-кросс

Сезон в ски-кроссе начнется стартами в Питцтале, где пройдут чемпионат Австрии и этап Кубка Европы 25—26 ноября. Участие в европейских соревнованиях примут 20 российских спортсменов, а по их итогам будет окончательно сформирована команда на Кубок мира. Первые этапы Кубка мира пройдут в Валь-Торансе (Франция) 7—9 декабря.

Сейчас команда по ски-кроссу в составе Игоря Омелина, Кирилла Гладкова, Егора Короткова, Анастасии Чирцовой, Семена Денщикова, Сергея Ридзика, Артема Костенко, Екатерины Мальцевой, Виктории Завадовской и Софьи Смирновой проводит завершающий сбор в Австрии. Все спортсмены, которые были травмированы в прошлом сезоне, восстановились от повреждений.

«У ски-кросса в России максимальная квота. Команда сейчас находится в очень хорошей форме, все готовы. Егор Коротков и Серега Ридзик полностью восстановились после травм. Показатели, которые в ходе тренировочных мероприятий снимаем, говорят, что команда находится сейчас на пике за это четырехлетие, и ведем их к Корее. Сейчас самое главное — не травмироваться. Спортсмены все задачи понимают», — сказал главный тренер российской сборной по телефону.

Могул

Соревнования первого этапа Кубка мира в могуле пройдут в Рука (Финляндия) 9 декабря. Российские могулисты уже находятся в Рука, где проводят тренировочный сбор. Лидер команды Александр Смышляев прошлый сезон был вынужден пропустить из-за травмы.

«Смышляев полностью восстановился. Неплохо себя наши спортсмены показали на старте. Поработали над проблемами, которые нашим тренерским штабом были выявлены по итогам прошлого сезона. Все мероприятия, которые планировались, выполнены, все реализовано, все сборы прошли», — сказал Долгов «Р-Спорт».

Акробатика

Российские фристайлисты традиционно сильны в лыжной акробатике, в которой первый этап состоится 16—17 декабря в Китае. Павел Кротов, который получил травму еще до старта прошлого сезона, и Илья Буров, в ноябре 2016 года попавший в ДТП, наряду с остальными фристайлистами восстановились от травм и готовы к началу сезона.

«Буров и Кротов восстановились. У молодежи хорошие показатели: Максим Буров, Стас Никитин, Люба Никитина. Все выполнили предсезонные планы. Максим Буров сейчас прыгает максимально сложную программу наряду с китайцами. Акробаты у нас готовы, и, как всегда, традиционно сильная команда. Рассчитываем на их результаты в этом сезоне», — сказал тренер сборной России.

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