Российские фристайлисты начинают олимпийский сезон Кубка мира в Австрии
МОСКВА, 24 ноя —
МОСКВА, 24 ноя —
Текущий сезон Кубка мира стартовал ранее в ноябре в Италии, где прошли соревнования в
Слоупстайл
Предстоящий этап в Штубае состоится
«Могу сказать, что в период реабилитации ребята хорошо поработали, и считаю, что неплохо справились с задачей своего восстановления: сделали все, что нужно», — сказал старший тренер российской команды в этой дисциплине Никита Васильев, слова которого приводятся на официальном сайте Федерации фристайла России (ФФР).
Команда с 10 ноября находится на леднике в Штубае на тренировочном сборе. Как отметил тренер, команда в оптимальном состоянии, но на пик формы она по плану будет выведена к главному старту сезона — Олимпиаде. «Вся акробатическая работа, которая была запланирована, выполнена. В слоупстайле у нас основные — это Таталина и Прусакова. Они хорошо отработали всю предсезонную подготовку, усложнили программу, идут планомерно. С каждым стартом будем повышать сложность программ, чтобы к Корее выйти на максимальном уровне. Идет все по плану. У парней там будут выступать Дмитрий Мулендеев, Дмитрий Макаров, Денис Некрасов и Григорий Фузеев», — сказал главный тренер сборной России Александр Долгов «Р-Спорт».
Пайперы, которые ранее выступали в Новой Зеландии, продолжат сезон этапом Кубка мира в
«Лидер нашей команды — это Демидова, которая имеет довольно неплохие показатели. За подготовительный сезон она напрыгала неплохую программу для российского и мирового
Сезон в
Сейчас команда по
«У
Могул
Соревнования первого этапа Кубка мира в могуле пройдут в Рука (Финляндия) 9 декабря. Российские могулисты уже находятся в Рука, где проводят тренировочный сбор. Лидер команды Александр Смышляев прошлый сезон был вынужден пропустить
«Смышляев полностью восстановился. Неплохо себя наши спортсмены показали на старте. Поработали над проблемами, которые нашим тренерским штабом были выявлены по итогам прошлого сезона. Все мероприятия, которые планировались, выполнены, все реализовано, все сборы прошли», — сказал Долгов «Р-Спорт».
Акробатика
Российские фристайлисты традиционно сильны в лыжной акробатике, в которой первый этап состоится
«Буров и Кротов восстановились. У молодежи хорошие показатели: Максим Буров, Стас Никитин, Люба Никитина. Все выполнили предсезонные планы. Максим Буров сейчас прыгает максимально сложную программу наряду с китайцами. Акробаты у нас готовы, и, как всегда, традиционно сильная команда. Рассчитываем на их результаты в этом сезоне», — сказал тренер сборной России.