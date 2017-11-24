Кубок мира стартует в Финляндии с участием сильнейших российских лыжников

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В нынешнем олимпийском сезоне запланированы 11 кубковых этапов, финал Кубка мира пройдет в середине марта в шведском Фалуне. Результаты четырех этапов в ноябре и декабре пойдут в зачет олимпийской квалификации — лыжники получат последнюю возможность выполнить необходимые нормативы. В Пхёнчхане будут разыграны 12 комплектов наград в лыжных гонках — в скиатлоне, спринте классическим стилем, командном спринте свободным стилем, эстафетах у мужчин и женщин, а также гонках на 15 км свободным стилем и 50 км классическим стилем с масс-старта у мужчин, на 10 км свободным стилем и 30 км классическим стилем с масс-старта у женщин.

Большинство олимпийских дисциплин входят в программу Кубка мира, хотя марафон лыжники будут бежать лишь в марте в Осло, к тому же свободным стилем. Кроме того, в кубковую программу входит гонка преследования, а некоторые спринтерские гонки лыжники пробегут свободным стилем.

2−3 декабря кубковый сезон продолжится в норвежском Лиллехаммере, 9—10 декабря — швейцарском Давосе, 16—17 декабря — итальянском Доббиако. В 2018 году состоятся этапы в германском Дрездене (13—14 января), словенской Планице (20—21 января), австрийском Зеефельде (27—28 января). После Олимпийских игр пройдут гонки в финском Лахти (3—4 марта), норвежских Драммене (10 марта) и Осло (10—11 марта) и, наконец, в Фалуне 16—18 марта.

В новогодние праздники в лыжном календаре запланирована традиционная серия «Тур де ски», которая на сей раз будет состоять из трех этапов — в швейцарском Ленцерхайде (30 декабря — 1 января), германском Оберстдорфе ( 3—4 января ) и итальянском Валь-ди-Фьемме ( 6—7 января ).

Отстраненных МОК россиян допустили к первым стартам

1 7—19 ноября в шведском Елливаре состоялись отборочные соревнования в сборную России. В состав мужской команды на этап в Руке вошли Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Евгений Белов, Александр Большунов, Максим Вылегжанин, Алексей Червоткин, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Алексей Виценко. В состав женской — Юлия Чекалева, Наталья Непряева, Анна Жеребятьева, Мария Гущина, Анастасия Седова, Дарья Веденина, Наталья Матвеева, Юлия Белорукова, Анна Нечаевская.

Российская команда выступит на стартовых этапах в полном составе. Накануне Международная федерация лыжного спорта (FIS) отложила решение о статусе нескольких российских спортсменов, пожизненно отстраненных Международным олимпийским комитетом (МОК) за нарушение антидопинговых правил, до получения мотивировочной части решения. В число отстраненных МОК лыжников вошли Белов и Вылегжанин, а также Александр Легков, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.

Лишенный золотой олимпийской медали за победу в Сочи в гонке на 50 км с масс-старта Легков пропустит стартовые этапы в Руке и Лиллехаммере и будет готовиться к гонкам в Давосе. В Лиллехаммере начнет кубковый сезон и олимпийский чемпион 2010 года и трехкратный чемпион мира Никита Крюков, который через неделю выступит в спринте классическим стилем.

В прошлом сезоне в общем зачете Кубка мира победили норвежцы Мартин Сундбю и Хейди Венг. Сундбю удалось опередить Сергея Устюгова, который в ярком стиле выиграл новогодний «Тур де ски», победив в шести гонках из восьми. Устюгов дважды победил и на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который прошел в феврале в Лахти — в скиатлоне и командном спринте в паре с Крюковым.