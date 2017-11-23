МОК не успел провести слушания по делам Чекалевой и Доценко в четверг

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Путин уронил стул Эрдогана (видео)
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Вернувшегося в Россию генерала МВД взяли под госзащиту
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Кержаков отсудил у обманувшего его бизнесмена 222 млн руб.
Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Астана
Вильярреал
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Югра
Футбол. Еврокубки
21:00
Локомотив М
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
21:00
Лугано
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
21:00
Виктория Пл
Стяуа
Футбол. Еврокубки
21:00
БАТЭ
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
21:00
Кельн
Арсенал
Футбол. Еврокубки
21:00
Коньяспор
Марсель
Футбол. Еврокубки
21:00
Зальцбург
Витория Гимарайнш
Футбол. Еврокубки
21:00
Эстерсунд
Заря Лг
Футбол. Еврокубки
21:00
Атлетик
Герта
Футбол. Еврокубки
21:00
Ницца
Зюлте-Варегем
Футбол. Еврокубки
21:00
Лацио
Витесс
Футбол. Еврокубки
21:00
Зенит
Вардар
Футбол. Еврокубки
21:00
Русенборг
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
23:05
Маккаби Тель-Авив
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
23:05
Скендербеу
Динамо К
Футбол. Еврокубки
23:05
Партизан
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
23:05
Брага
Хоффенхайм
Футбол. Еврокубки
23:05
Лудогорец
Истанбул ББ
Футбол. Еврокубки
23:05
Милан
Аустрия В
Футбол. Еврокубки
23:05
АЕК
Риека
Футбол. Еврокубки
23:05
Эвертон
Аталанта
Футбол. Еврокубки
23:05
Лион
Аполлон
Футбол. Еврокубки
23:05
Шериф
Злин
Хоккей. НХЛ
06:30
Анахайм Дакс2
Вегас Голден Найтс4
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз1
Виннипег Джетс2
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш3
Даллас Старз0
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс1
Сан-Хосе Шаркс3
Все события
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Умерла актриса и певица Делла Риз
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
«Список Дюшес». Убийственное доказательство или просто бумажка?
«Обманщики получили по заслугам». Как США радуется решению МОК
Джим Керри откровенно рассказал о своей депрессии
Андрей Малахов с женой повеселились на дне рождения друга
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Фоторепортажи
17«Спартак» сыграл вничью с «Марибором»
10«Зенит» разгромил «Тосно»
18:43 (мск), источник: Р-Спорт

МОК не успел провести слушания по делам Чекалевой и Доценко в четверг

МОСКВА, 23 ноя — Р-Спорт. Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) во главе с Денисом Освальдом не успела провести слушания по делам российских лыжниц Юлии Чекалевой и Анастасии Доценко, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи, заявил тренер сборной России Маркус Крамер.

Источник: РИА "Новости"

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила агентству «Р-Спорт», что комиссия МОК Освальда проведет слушания по делам Чекалевой и Доценко 23 ноября.

«Они должны были выступить по Skype перед комиссией МОК. Но это не было сделано, предыдущие слушания продолжались по 5−6 часов. У нас нет на это времени перед гонками. Слушания подождут», — цитирует Крамера Expressen.se.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в Рука (Финляндия) с 24 по 26 ноября.

Sex bomb: болельщица сборной Чили с обложки Playboy
«Список Дюшес». Убийственное доказательство или просто бумажка?
«Обманщики получили по заслугам». Как США радуется решению МОК
Акинфеев не попал в команду недели Лиги чемпионов
Слушания в МОК дел семи российских спортсменов шли более 6 часов
41-летний Овечкин и Кучеров. Кто из звёзд доиграет до ОИ-2026?
«Сторхамар» подтвердил переход Патрика Торесена в СКА
СМИ: Ближайший матч «Халла» определит судьбу Слуцкого
Новости
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Друг Джигарханяна о госпитализации актера: это очередная ложь Артур Согомонян опроверг сообщения СМИ о том, что народный артист попал в больницу в тяжелом состоянии
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
Какие головные уборы стоит покупать, а какие пора сжечь Можно быть дивой от макушки до кончиков пальцев, но нелепый головной убор сведет все усилия к нулю
Дети
Андрей Малахов выбрал имя для сына Телеведущий прислушался к мнению публики.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь