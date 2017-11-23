МОК не успел провести слушания по делам Чекалевой и Доценко в четверг
МОСКВА, 23 ноя —
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
МОСКВА, 23 ноя —
Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила агентству «Р-Спорт», что комиссия МОК Освальда проведет слушания по делам Чекалевой и Доценко 23 ноября.
«Они должны были выступить по Skype перед комиссией МОК. Но это не было сделано, предыдущие слушания продолжались по 5−6 часов. У нас нет на это времени перед гонками. Слушания подождут», — цитирует Крамера Expressen.se.
Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в Рука (Финляндия) с 24 по 26 ноября.