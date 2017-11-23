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18:41 (мск), источник: ТАСС

Вяльбе: Разрешение FIS выступать шести российским лыжникам было ожидаемым

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) о допуске шести российских лыжников к участию в соревнованиях под ее эгидой было логичным и ожидаемым. Таким мнением с ТАСС поделилась президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Источник: ИТАР-ТАСС

В четверг пресс-служба FIS сообщила, что российские лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова допущены до участия в соревнованиях под эгидой организации до получения мотивировочной части решения Международного олимпийского комитета (МОК).

«Я предполагала, что вряд ли FIS примет сегодня решение по нашим ребятам. Они, также как и мы, ждут мотивировочной части от комиссии Дениса Освальда, так что все логично, — отметила Вяльбе. — В FIS работают разумные люди, которые не бегут впереди паровоза. Спортивный арбитражный суд принял решение, что срок отстранения ребят от стартов заканчивается 31 октября, о чем тут еще говорить».

Вяльбе отметила, что спортсмены продолжают подготовку к стартам. «Трое из этой группы будут выступать в Финляндии, Петухов — в Лиллехаммере. Легков болел, долгое время сидел в Москве, сейчас уехал в Давос и там готовится. Они могут выступать, и это очень хорошо», — отметила Вяльбе.

Первый этап Кубка мира пройдет в финской Руке с 24 по 26 ноября, второй — в норвежском Лиллехаммере с 2 по 3 декабря.

В ноябре МОК пожизненно отстранил Легкова, Белова, Вылегжанина, Петухова, Иванову и Шаповалову от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил и аннулировал их результаты, показанные на Играх 2014 года в Сочи.

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