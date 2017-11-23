Легкова и компанию допустили до Кубка мира

Источник: Спорт-Экспресс

Вплоть до вечера четверга было непонятно, допустит ли Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) до соревнований под своей эгидой тех российских спортсменов, которых комиссия МОК под руководством Денниса Освальда обвиняет во всех возможных допинговых грехах. Все ждали анонсированного заявления. И вот оно вышло. Удивительно, но FIS, вместо того, чтобы послушно занять позицию более мощной организации, решила пойти по разумному и юридически обоснованному пути — и до момента предоставления каких-либо доказательств отстранять наших лыжников отказалась. В заявлении говорится, что россияне могут выступать на всех турнирах, включая чемпионаты мира.

НАШЕСТВИЕ АДЕКВАТОВ

Надежды на какую-то позитивную волну появились еще накануне. Взвешенный комментарий финскому hbl.fi дал антидопинговый эксперт FIS и член медицинского комитета FIS датчанин Расмус Дамсгорд. Которого, кстати, в соцсетях поддержал врач олимпийской сборной Финляндии по лыжным гонкам и консультант Эстонского антидопингового агентства Сергей Илюков.

— Всегда бывает грустно, когда спортсмена дисквалифицируют, хотя он не совершал значительного нарушения, — посетовал Дамсгорд. — Я не видел никаких доказательств, и это меня волнует. День выхода доклада Макларена был печальным день для антидопинговой работы. Не из-за содержания, а из-за отсутствия доказательств. Если я, как ученый, поставил бы под ним свое имя, меня следовало бы лишить работы. Я не говорю, что русские не использовали допинг — я видел поцарапанные пробирки. Но мы должны придерживаться основных принципов прав человека. Легков, Вылегжанин и другие пострадавшие лыжники были протестированы за последние годы сотни раз. Мы следим за их кровяными и стероидными паспортами, и ни один из них не попался. Наша антидопинговая система полностью прозрачна — и тем не менее есть свидетельства того, что у кого-то получилось ее обмануть. Весь мир ополчился против России. Антидопинг движется в неправильном направлении — когда Россия находится в центре внимания, все остальные заботы отходят на задний план. А взять, к примеру, Китай. Очень трудно, иногда невозможно попасть в Китай, найти спортсменов и проверить их. WADA приостановило антидопинговое агентство в Кении, но никто не оказывает на них давления, а кенийские спортсмены побеждают. Все сосредоточены только на России, и это выглядит по-детски.

Кстати, в Финляндию приехали и российские болельщики. Больше того, они уже успели организовать флешмоб в поддержку команды, придя на тренировку в футболках с надписями «No Russia — No Games». Когда норвежские журналисты спросили победителя общего зачета прошлого Кубка мира Мартина Сундбю об этом, он ответил, что понимает болельщиков. «Я комфортно чувствую себя рядом с русскими на трассе. Нужны твердые доказательства, положительные пробы, чтобы запретить им выступать в гонках», — выразил свое мнение спортсмен.

КАК ОТОБРАТЬСЯ НА ОЛИМПИАДУ

В свете последних событий сам Кубок мира отходит на второй план. Но немного следует сказать и о нем. Нынешний сезон — олимпийский. И значение имеет только выступление в Пхенчхане. Ради успеха в Корее некоторые спортсмены будут пропускать какие-то этапы, на некоторых выступать под нагрузкой, а престижный «Тур де Ски» отойдет на второй план. Все это объяснимо.

А вот почему составители календаря решили начисто убрать из него эстафеты — непонятно. Это кажется поразительным, но до самых Олимпийских игр их не будет. Зато полно спринтерских этапов, которые угодны его величеству телевидению.

Практически все сильнейшие спортсмены выступят уже в Руке. Не будет только Петтера Нортуга. Норвежец не блистал в прошлом сезоне и как обычно воюет с тренерским штабом сборной. Но это уже их внутренние проблемы, нам хватает своих.

Несмотря на то, что сам по себе Кубок мира в этом сезоне не столь важен, для каждого из российских спортсменов первые четыре этапа и «Тур де Ски» очень даже принципиальны. Для гарантированного попадания в олимпийский состав мужчинам нужно выиграть один этап, а женщинам — попасть в тройку. Все остальные будут добираться в команду по опубликованной на сайте ФЛГР системе рейтинга.

Если один из ближайших этапов выиграет Сергей Устюгов, едва ли кто-то удивится. А вот в случае триумфа Вылегжанина или Белова наверняка опять поднимается большая буча. По крайней мере, в твиттере американского антидопингового агентства (USADA) снова будет опубликован ряд постов, в котором неравнодушное агентство будет искренне недоумевать.

Что же касается Александра Легкова, то, если все будет в порядке, он выйдет на старт на третьем этапе Кубка мира — в Давосе. Он не отошел от эмоционального потрясения и соревноваться в данный момент не готов.

КУБОК МИРА-2017/18

РАСПИСАНИЕ ПЕРВОГО ЭТАПА (время московское)

24 ноября. 14.30. Мужской и женский спринт, классический стиль

25 ноября. 12.30. 10 км, женщины, раздельный старт, классический стиль

25 ноября. 15.30. 15 км, мужчины, раздельный старт, классический стиль

26 ноября. 11.40. 10 км, женщины, преследование, свободный стиль

26 ноября. 14.00. 15 км мужчины, преследование, свободный стиль.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ НА ПЕРВЫЙ ЭТАП

Мужчины. Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Евгений Белов, Александр Большунов, Максим Вылегжанин, Алексей Червоткин, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Алексей Виценко.

Женщины. Юлия Чекалева, Наталья Непряева, Анна Жеребятьева, Мария Гущина, Анастасия Седова, Дарья Веденина, Наталья Матвеева, Юлия Белорукова, Анна Нечаевская.

КАЛЕНДАРЬ СЕЗОНА