Легкова и компанию допустили до Кубка мира
Российские лыжники, осужденные МОК за допинговые нарушения во время Олимпиады в Сочи, на этой неделе смогут стартовать на первом этапе Кубка мира в финской Руке.
Российские лыжники, осужденные МОК за допинговые нарушения во время Олимпиады в Сочи, на этой неделе смогут стартовать на первом этапе Кубка мира в финской Руке.
Вплоть до вечера четверга было непонятно, допустит ли Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) до соревнований под своей эгидой тех российских спортсменов, которых комиссия МОК под руководством Денниса Освальда обвиняет во всех возможных допинговых грехах. Все ждали анонсированного заявления. И вот оно вышло. Удивительно, но FIS, вместо того, чтобы послушно занять позицию более мощной организации, решила пойти по разумному и юридически обоснованному пути — и до момента предоставления
НАШЕСТВИЕ АДЕКВАТОВ
Надежды на
— Всегда бывает грустно, когда спортсмена дисквалифицируют, хотя он не совершал значительного нарушения, — посетовал Дамсгорд. — Я не видел никаких доказательств, и это меня волнует. День выхода доклада Макларена был печальным день для антидопинговой работы. Не
Кстати, в Финляндию приехали и российские болельщики. Больше того, они уже успели организовать флешмоб в поддержку команды, придя на тренировку в футболках с надписями «No Russia — No Games». Когда норвежские журналисты спросили победителя общего зачета прошлого Кубка мира Мартина Сундбю об этом, он ответил, что понимает болельщиков. «Я комфортно чувствую себя рядом с русскими на трассе. Нужны твердые доказательства, положительные пробы, чтобы запретить им выступать в гонках», — выразил свое мнение спортсмен.
КАК ОТОБРАТЬСЯ НА ОЛИМПИАДУ
В свете последних событий сам Кубок мира отходит на второй план. Но немного следует сказать и о нем. Нынешний сезон — олимпийский. И значение имеет только выступление в Пхенчхане. Ради успеха в Корее некоторые спортсмены будут пропускать
А вот почему составители календаря решили начисто убрать из него эстафеты — непонятно. Это кажется поразительным, но до самых Олимпийских игр их не будет. Зато полно спринтерских этапов, которые угодны его величеству телевидению.
Практически все сильнейшие спортсмены выступят уже в Руке. Не будет только Петтера Нортуга. Норвежец не блистал в прошлом сезоне и как обычно воюет с тренерским штабом сборной. Но это уже их внутренние проблемы, нам хватает своих.
Несмотря на то, что сам по себе Кубок мира в этом сезоне не столь важен, для каждого из российских спортсменов первые четыре этапа и «Тур де Ски» очень даже принципиальны. Для гарантированного попадания в олимпийский состав мужчинам нужно выиграть один этап, а женщинам — попасть в тройку. Все остальные будут добираться в команду по опубликованной на сайте ФЛГР системе рейтинга.
Если один из ближайших этапов выиграет Сергей Устюгов, едва ли
Что же касается Александра Легкова, то, если все будет в порядке, он выйдет на старт на третьем этапе Кубка мира — в Давосе. Он не отошел от эмоционального потрясения и соревноваться в данный момент не готов.
КУБОК МИРА-2017/18
РАСПИСАНИЕ ПЕРВОГО ЭТАПА (время московское)
24 ноября. 14.30. Мужской и женский спринт, классический стиль
25 ноября. 12.30. 10 км, женщины, раздельный старт, классический стиль
25 ноября. 15.30. 15 км, мужчины, раздельный старт, классический стиль
26 ноября. 11.40. 10 км, женщины, преследование, свободный стиль
26 ноября. 14.00. 15 км мужчины, преследование, свободный стиль.
СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ НА ПЕРВЫЙ ЭТАП
Мужчины. Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Евгений Белов, Александр Большунов, Максим Вылегжанин, Алексей Червоткин, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Алексей Виценко.
Женщины. Юлия Чекалева, Наталья Непряева, Анна Жеребятьева, Мария Гущина, Анастасия Седова, Дарья Веденина, Наталья Матвеева, Юлия Белорукова, Анна Нечаевская.
КАЛЕНДАРЬ СЕЗОНА
30 декабря — 7 января, «Тур де Ски»
8 марта, Драммен, Норвегия