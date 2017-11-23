FIS на данный момент разрешила шести российским лыжникам выступать на соревнованиях
ТАСС, 23 ноября. Международная федерация лыжного спорта (FIS) примет решение о статусе российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой после получения мотивировочной части решения Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении спортсменов от Игр; на данный момент лыжники имеют право участвовать в соревнованиях под эгидой FIS. Об этом сообщает