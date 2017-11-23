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17:53 (мск), источник: ТАСС

FIS на данный момент разрешила шести российским лыжникам выступать на соревнованиях

ТАСС, 23 ноября. Международная федерация лыжного спорта (FIS) примет решение о статусе российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой после получения мотивировочной части решения Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении спортсменов от Игр; на данный момент лыжники имеют право участвовать в соревнованиях под эгидой FIS. Об этом сообщает пресс-служба FIS.

Источник: РИА "Новости"

Ранее МОК пожизненно отстранил шестерых спортсменов от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил и аннулировал их результаты, показанные на Играх 2014 года в Сочи. В четверг антидопинговая комиссия FIS рассмотрела дела лыжников. Как сообщается в пресс-релизе федерации, комиссия не нашла достаточных оснований на данном этапе для отстранения спортсменов от соревнований под эгидой FIS.

«Антидопинговая комиссия FIS ждет мотивировочной части от дисциплинарной комиссии МОК с подробными доказательствами, на которых основывалось ее решение об отстранении спортсменов. Только после этого комиссия FIS сможет обсудить дальнейшие меры по рассматриваемым делам», — говорится в сообщении.

Дополнительные расследования, проведенные FIS с декабря 2016 года, включая анализ предыдущих тестов и интервью со вспомогательным персоналом, не дали достаточных доказательств для возбуждения дел о нарушении антидопинговых правил
FIS

В заявлении отмечается, что за 2017 год FIS взяла у российских лыжников 113 проб мочи, 25 — крови и 121 — крови для биологического паспорта.

23 декабря 2016 года FIS объявила о временном отстранении шести российских лыжников, данное решение было основано на выводах второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. Российские лыжники подали апелляции в апелляционный комитет FIS, а затем — в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. В мае CAS постановил, что если в делах спортсменов не появится новых данных до 1 ноября, то с них будет снята дисквалификация.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2017/18 пройдет в финской Руке с 24 по 26 ноября. Из отстраненных МОК лыжников в состав сборной России на этап вошли Белов и Вылегжанин.

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