Сундбю: Нужно иметь доказательства вины, чтобы отстранять российских лыжников

Источник: РИА "Новости"

Ранее шесть российских лыжников — Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова — были признаны комиссией МОК во главе с Денисом Освальдом виновными в нарушении антидопинговых правил. Все спортсмены пожизненно отстранены от участия в Играх, их результаты с Олимпиады-2014 в Сочи аннулированы.

Белов и Вылегжанин вошли в состав сборной России для участия в первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдет в Рука (Финляндия) с 24 по 26 ноября. Отвечая на вопрос, комфортно ли ему стартовать с отстраненными лыжниками, Сундбю ответил утвердительно.