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17:22 (мск), источник: Р-Спорт

Сундбю: Нужно иметь доказательства вины, чтобы отстранять российских лыжников

Необходимо иметь убедительные доказательства вины российских лыжников, результаты положительных допинг-проб, чтобы отстранять их от соревнований, считает двукратный чемпион мира норвежец Мартин Йонсруд Сундбю.

Источник: РИА "Новости"

Ранее шесть российских лыжников — Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова — были признаны комиссией МОК во главе с Денисом Освальдом виновными в нарушении антидопинговых правил. Все спортсмены пожизненно отстранены от участия в Играх, их результаты с Олимпиады-2014 в Сочи аннулированы.

Белов и Вылегжанин вошли в состав сборной России для участия в первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдет в Рука (Финляндия) с 24 по 26 ноября. Отвечая на вопрос, комфортно ли ему стартовать с отстраненными лыжниками, Сундбю ответил утвердительно.

«Да. Нужно иметь убедительные доказательства. Должны быть положительные допинг-тесты, за которые запрещают соревноваться. Небольшая информация, которую я получил, указывает на то, что FIS (Международная федерация лыжного спорта) не собирается отказывать россиянам в соревнованиях, пока не получит доказательств от МОК», — сказал норвежский лыжник, которого цитирует tv2.no.

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