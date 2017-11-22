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17:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Освальд продолжил охоту на лыжников

Список российских участников сочинских Игр, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, пополнился Юлией Чекалевой и Анастасией Доценко.

Источник: Спорт-Экспресс

Сегодня стали известны имена еще двух спортсменок, чьи дела будут рассмотрены на заседании дисциплинарной комиссии МОК 23 ноября. Президент федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила агентству ТАСС, что в число подозреваемых в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи входят Юлия Чекалева и Анастасия Доценко. По данным «СЭ» обе изначально не фигурировали в списке подозреваемых, составленном на основании показаний беглого информатора Григория Родченкова. Однако при перепроверке сочинских проб спортсменок, у комиссии Освальда возникли вопросы по поводу царапин на пробирках и химического состава биоматериала.

С РОДЧЕНКОВЫМ НЕ ЗНАКОМЫ

Обе девушки продолжают карьеру и сейчас готовятся в национальной команде к выступлению на первом этапе Кубка мира в финской Руке. В телефонном интервью «СЭ» они не стали отрицать обвинения МОК, но выразили надежду на благополучный исход дела.

— Как давно вы знаете, что вас подозревает комиссия Освальда?

Чекалева: — Если честно, не так давно. Узнала около двух недель назад.

Доценко: — В начале ноября.

— В чем вас обвиняют — в царапинах или в том, что вы в, так называемом, «списке Дюшес»?

Доценко: — А моя фамилия в списке.

Чекалева: — По-моему, у меня нашли какую-то соль.

— С какими адвокатами сотрудничаете нашими или зарубежными?

Чекалева: — С российскими, благодаря поддержке Федерации лыжных гонок России и Минспорта.

Доценко: — Нас защищает группа адвокатов, которая работает и с остальной командой. Они предоставлены нам федерацией и министерством спорта.

— Вы лично знакомы с Григорием Родченковым?

Чекалева: — Я — нет.

Доценко: — Я даже никогда его не видела.

— Что будете говорить на заседании комиссии Освальда?

Чекалева: — Я лично не буду принимать участия в заседании. Меня на нем будут представлять адвокаты, для этого уже подписана соответствующая доверенность.

Доценко: — Я еще не решила окончательно, буду в Лозанне, или нет. Но своего присутствия не исключаю.

— Верите, что сможете доказать свою невиновность?

Доценко: — Конечно верим!

Чекалева: — Не знаю. Не могу сказать, получится ли доказать, но мы, конечно, невиновны. Как говорится, надежда умирает последней.

— Где вы сейчас находитесь?

Чекалева: — Мы едем из Швеции в финский Куусамо.

УГРОЗЫ СОЧИНСКИМ МЕДАЛЯМ НЕТ

Напомним, что проблемы с излишним содержанием соли в пробах также были зафиксированы в анализах некоторых других россиян, в частности еще одной лыжницы — Юлии Ивановой. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков утверждает, что при помощи соли достигалась нужная плотность биоматериала при его подмене, и что повышенный уровень этого вещества якобы неопровержимо свидетельствует о махинациях с пробами. При этом есть и альтернативное мнение российских врачей, утверждающих, что содержание соли могло увеличиться в результате естественных процессов организме.

Как бы то ни было, комиссия МОК приняла решение об аннулировании сочинских результатов Ивановой, что сулит мало хорошего и Чекалевой с Доценко. При этом новым обвиняемым пока ничто не мешает начать сезон на этапе Кубка мира в Финляндии. Даже если Освальд и заслушает их дела 23 ноября, то решения на следующий день мы не узнаем точно. Теоретически Международная лыжная федерация, конечно, может срочно отстранить девушек от стартов. Но, времени для этого остается очень мало — первый женский старт в Руке намечен на 25 ноября.

33-летняя Чекалева специализируется на дистанционных гонках и является двукратным бронзовым призером чемпионата мира-2013. На Олимпиаде-2014 она участвовала в трех гонках, но выше 11-го места не поднималась. 31-летняя Доценко в основном известна как спринтер, хотя на элитном уровне в последние годы не блистала. В Сочи Анастасия заняла 22-е место в индивидуальном спринте. Таким образом медалей в случае наказания этих спортсменок Россия не потеряет. Хотя, безусловно, возможная потеря новых лыжниц, особенно Чекалевой, для нашей команды очень неприятна. Самое главное — их потенциальная дисквалификация может поставить вопрос о наказании за массовые нарушения всей сборной России.

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