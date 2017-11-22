Норвежская лыжница Йохауг взяла на себя ответственность за употребление допинга
ТАСС, 22 ноября. Норвежская лыжница Тереза Йохауг, дисквалифицированная на 18 месяцев
ТАСС, 22 ноября. Норвежская лыжница Тереза Йохауг, дисквалифицированная на 18 месяцев
В октябре 2016 года
«Теперь, спустя
В феврале 2016 года арбитражный комитет Норвежского олимпийского и паралимпийского комитета дисквалифицировал спортсменку на 13 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Международная федерация лыжного спорта (FIS) обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой увеличить срок дисквалификации Йохауг. В итоге CAS удовлетворил просьбу организации — норвежка была дисквалифицирована на 18 месяцев начиная с 18 октября 2016 года.
Йохауг является чемпионкой Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и бронзовым призером Игр-2014 в Сочи. Норвежская лыжница семь раз выигрывала золотые медали на чемпионатах мира, два раза становилась обладательницей Кубка мира и дважды побеждала на престижной многодневке «Тур де Ски». Она неоднократно заявляла о своем намерении вернуться в большой спорт после того, как срок дисквалификации истечет.