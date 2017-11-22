Норвежская лыжница Йохауг взяла на себя ответственность за употребление допинга

В октябре 2016 года допинг-проба Йохауг дала положительный результат на запрещенное вещество клостебол. Лыжница заявила, что клостебол содержался в мази для губ, которую она использовала для предотвращения солнечных ожогов. После этого врач сборной Норвегии ушел в отставку, взяв на себя ответственность за произошедшее, так как именно он порекомендовал Йохауг использовать эту мазь. Йохауг ранее неоднократно отрицала свою вину в случившемся.

«Теперь, спустя какое-то время, я понимаю, что несу основную ответственность за случившееся. Я взяла на себя ответственность, когда обратилась к врачу сборной Норвегии. Мы люди, все люди ошибаются», — заявила 29-летняя Йохауг.

В феврале 2016 года арбитражный комитет Норвежского олимпийского и паралимпийского комитета дисквалифицировал спортсменку на 13 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Международная федерация лыжного спорта (FIS) обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой увеличить срок дисквалификации Йохауг. В итоге CAS удовлетворил просьбу организации — норвежка была дисквалифицирована на 18 месяцев начиная с 18 октября 2016 года.