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12:56 (мск), источник: ТАСС

Норвежская лыжница Йохауг взяла на себя ответственность за употребление допинга

ТАСС, 22 ноября. Норвежская лыжница Тереза Йохауг, дисквалифицированная на 18 месяцев из-за употребления запрещенных веществ, взяла на себя ответственность за нарушение антидопинговых правил, хотя ранее спортсменка не признавала свою вину. Об этом сообщает шведская телекомпания SVT со ссылкой на слова спортсменки в документальном фильме Chockad.

В октябре 2016 года допинг-проба Йохауг дала положительный результат на запрещенное вещество клостебол. Лыжница заявила, что клостебол содержался в мази для губ, которую она использовала для предотвращения солнечных ожогов. После этого врач сборной Норвегии ушел в отставку, взяв на себя ответственность за произошедшее, так как именно он порекомендовал Йохауг использовать эту мазь. Йохауг ранее неоднократно отрицала свою вину в случившемся.

«Теперь, спустя какое-то время, я понимаю, что несу основную ответственность за случившееся. Я взяла на себя ответственность, когда обратилась к врачу сборной Норвегии. Мы люди, все люди ошибаются», — заявила 29-летняя Йохауг.

В феврале 2016 года арбитражный комитет Норвежского олимпийского и паралимпийского комитета дисквалифицировал спортсменку на 13 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Международная федерация лыжного спорта (FIS) обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой увеличить срок дисквалификации Йохауг. В итоге CAS удовлетворил просьбу организации — норвежка была дисквалифицирована на 18 месяцев начиная с 18 октября 2016 года.

Йохауг является чемпионкой Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и бронзовым призером Игр-2014 в Сочи. Норвежская лыжница семь раз выигрывала золотые медали на чемпионатах мира, два раза становилась обладательницей Кубка мира и дважды побеждала на престижной многодневке «Тур де Ски». Она неоднократно заявляла о своем намерении вернуться в большой спорт после того, как срок дисквалификации истечет.

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