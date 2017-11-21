Лыжницы Чекалева и Доценко подозреваются в нарушении антидопинговых правил на ОИ-2014

Источник: РИА "Новости"

Комиссия МОК, которая занимается перепроверкой допинг- проб российских спортсменов с Игр 2014 года, открыла более трех десятков дел на основе данных расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Ричардом Маклареном. Российские лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова ранее в ноябре решением комиссии были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил, их результаты, показанные на Играх-2014, были аннулированы.

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«Теперь речь идет о Чекалевой и Доценко. Другой информации по лыжникам у нас нет», — сказала Вяльбе.

Чекалева на Олимпиаде в Сочи стала 11-й в гонке на 10 км классическим стилем, 15-й — в скиатлоне, 32-й — в гонке на 30 км и шестой в составе эстафетной команды. Доценко стала 22-й в спринте и шестой в командном спринте.