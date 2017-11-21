Лыжник Крюков начнет сезон на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

В Лиллехаммере 32-летний Крюков выступит в спринте классическим стилем, который пройдет 2-го числа. Норвежский этап станет вторым в календаре Кубка мира, первый пройдет в финской Руке с 24 по 26 ноября.

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«В Руке выступят те, кто по прошлому году оказался в “красной группе” (в нее входят лучшие спортсмены, принимающие участие в соревновании — прим. ТАСС). Планируется, что я буду стартовать в Лиллехаммере», — сообщил Крюков.