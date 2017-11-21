Лыжник Крюков начнет сезон на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

В Лиллехаммере 32-летний Крюков выступит в спринте классическим стилем, который пройдет 2-го числа. Норвежский этап станет вторым в календаре Кубка мира, первый пройдет в финской Руке с 24 по 26 ноября.
«В Руке выступят те, кто по прошлому году оказался в “красной группе” (в нее входят лучшие спортсмены, принимающие участие в соревновании — прим. ТАСС). Планируется, что я буду стартовать в Лиллехаммере», — сообщил Крюков.
В состав мужской команды на этап в Руке вошли Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Евгений Белов, Александр Большунов, Максим Вылегжанин, Алексей Червоткин, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Алексей Виценко. В состав женской — Юлия Чекалева, Наталья Непряева, Анна Жеребятьева, Мария Гущина, Анастасия Седова, Дарья Веденина, Наталья Матвеева, Юлия Белорукова, Анна Нечаевская.